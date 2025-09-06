Assicurazione auto online: 10% di sconto e pagamento rateale con Verti

Risparmiare sull’assicurazione auto è possibile ed è anche molto facile. Con Verti bastano pochi secondi per ottenere un preventivo gratuito e dettagliato per il proprio veicolo e accedere a un’offerta vantaggiosa, che comprende uno sconto del 10% per i clienti che completano l’attivazione online. è possibile ed è anche molto facile. Conbastano pochi secondi per ottenere une dettagliato per il proprio veicolo e accedere a un’offerta vantaggiosa, che comprende unoper i clienti che completano l’attivazione online. In aggiunta, al momento della sottoscrizione, è possibile scegliere di rateizzare il pagamento del premio della polizza. Quest’opzione permette di dilazionare il pagamento, scegliendo tra rate mensili, trimestrali e semestrali. Per calcolare subito un preventivo gratuito e senza impegno basta seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Verti. Fai un preventivo con Verti Come attivare l’assicurazione auto con Verti

Scegliere Verti per l’assicurazione auto può rappresentare la soluzione giusta per dare un taglio al costo della polizza, senza rinunciare a una copertura completa (considerando la RC Auto e le garanzie accessorie che possono essere aggiunte al momento dell’attivazione).

La possibilità di completare la procedura interamente online garantisce un doppio vantaggio. In questo modo, infatti, è possibile velocizzare i tempi di attivazione, completando in pochi minuti l’intera operazione, e ridurre la spesa, grazie allo sconto del 10% offerto da Verti ai suoi clienti che optando per l’attivazione interamente online.

Il pagamento può poi avvenire con carta di credito, bonifico bancario oppure PayPal (ma la rateizzazione solo con carta oppure con PayPal, con addebito automatico 7 giorni prima della scadenza di ogni rata). La scelta della rateizzazione prevede un incremento del premio compreso tra il 6% e l’8%, in base alla tipologia di rateizzazione scelta, per oneri amministrativi.

Per verificare subito le condizioni proposte da Verti basta al sito ufficiale, qui di sotto, e inserire il numero di targa dell’auto (ma è possibile ottenere un preventivo anche senza targa) e la data di nascita del proprietario del veicolo. Al momento del calcolo del preventivo è possibile scegliere la decorrenza della polizza.