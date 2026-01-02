Xiaomi, il 2025 è un successo: vendute oltre 400 mila auto. Tante novità in arrivo

Come sono andate le vendite di Xiaomi nel 2025? Il colosso dell’elettronica ha annunciato che nel solo mese di dicembre ha fatto segnare un nuovo record di consegne pari ad oltre 50.000 unità. Di conseguenza, le vendite complessive nell’anno hanno superato quota 400.000 auto elettriche. L’azienda cinese non ha condiviso i numeri esatti ma secondo Car News China, Xiaomi ha consegnato 361.625 auto tra gennaio e novembre e grazie al mese di dicembre è stato superato il traguardo delle 400.000 unità. Numeri più precisi arriveranno tra un paio di settimane ma pare chiaro che il 2025 è stato un anno molto positivo per Xiaomi che continua a portare avanti con successo la sua strategia di crescita nel settore auto.

UNA CRESCITA CONTINUA

Xiaomi ha lanciato il suo primo modello, la berlina SU7, il 28 marzo 2024 a Pechino, con consegne a partire da aprile. Vettura che ha avuto subito un enorme successo. Il SUV YU7 è il secondo modello di Xiaomi, lanciato nel giugno 2025, e anche lui ha da subito riscosso un grande successo con ordini record. Proprio di recente, il CEO e fondatore di Xiaomi, Lei Jun, ha annunciato che YU7 ha raggiunto il traguardo delle 150.000 unità consegnate sei mesi dopo il lancio. Insomma, le vendite continuano a crescere, con il colosso dell’elettronica che sta diventando un vero protagonista del mercato auto cinese, in attesa di iniziare la sua strategia di espansione all’estero. Come sappiamo, dal 2027 le vendite dei modelli Xiaomi inizieranno anche in Europa.

NOVITÀ IN ARRIVO

Ovviamente Xiaomi non si ferma e per il 2026 sono in arrivo diverse novità che permetteranno all’azienda cinese di crescere ulteriormente. In particolare, dovrebbero arrivare due nuovi modelli dotati di una motorizzazione range extender: si tratterà di due SUV, uno a 5 posti ed uno più grande da 7 posti. Inoltre, sono in arrivo novità per la berlina elettrica Xiaomi SU7. Oltre ad un aggiornamento, una sorta di restyling, pare che l’azienda lancerà una versione executive premium a passo lungo. Inoltre, già sappiamo che è in fase di sviluppo anche la YU7 GT, cioè la versione più sportiva del SUV elettrico. Maggiori informazioni arriveranno nei prossimi mesi ma pare chiaro che Xiaomi abbia intenzione di continuare a correre anche nel 2026.