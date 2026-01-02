Norvegia, nel 2025 il 96% delle nuove auto erano elettriche: adesso superano quelle diesel su strada

Il 2025 è stato un anno record in Norvegia. Infatti, mai prima d’ora sono state immatricolate così tante nuove autovetture. L’elettrico, come ben possiamo immaginare, l’ha fatta da padrona. Questo Paese, lo sappiamo, è da sempre considerato il “paradiso” delle auto elettriche.

UN 2025 DA RECORD

Nel 2025 sono state immatricolate complessivamente 179.550 nuove auto, superando così il precedente record annuale del 2021. A dicembre, in particolare, sono state immatricolate 35.188 nuove vetture, con un aumento del 157,7% rispetto allo stesso mese del 2024. Tuttavia, il record mensile di dicembre 2022, pari a 39.495 nuove auto, non è stato battuto. La quota di auto elettriche nel solo mese di dicembre è stata del 97,6% a dimostrazione di come questa alimentazione in Norvegia sia quella predominante. Perché questo boom di vendite? Secondo la Norwegian Road Information Authority (OFV) ci sarebbero diverse cause tra cui le modifiche fiscali previste per il nuovo anno, in particolare quella riguardante l’IVA. Nell’intero 2025, la quota di auto elettriche ha raggiunto il 95,9%. Di fatto, il Paese ha praticamente raggiunto l’obiettivo di immatricolare solo nuove auto elettriche.

Il restante 4,1% delle vendite nel 2025 era costituito da auto a benzina, diesel e ibride. Le auto a gasolio, in particolare, hanno rappresentato l’1% del totale, mentre le auto a benzina solo lo 0,3% delle vendite di auto nuove. È importante sottolineare che un altro traguardo è stato raggiunto nell’ultimo mese del 2025. L’OFV ha anche annunciato che le auto elettriche hanno superato quelle diesel sulle strade norvegesi nel 2025, il che significa che i veicoli elettrici sono i più diffusi nel Paese.

I MODELLI PIÙ VENDUTI: TESLA MODEL Y DOMINA

Nel 2025, Tesla ha consolidato la sua posizione di leadership nel mercato auto della Norvegia. Nell’anno appena concluso, sono state immatricolate 34.285 nuove auto della casa automobilistica americana, un record assoluto, pari a una quota di mercato del 19,1%. Ciò significa che quasi un’auto nuova su cinque in Norvegia nel 2025 era una Tesla. In particolare, la Tesla Model Y ha stabilito un nuovo record annuale, con 27.621 nuove immatricolazioni. Si tratta del numero più alto mai registrato per un singolo modello di auto in Norvegia in un anno.

Il 2025 ha confermato che la concorrenza è più ampia che in passato e che le case automobilistiche cinesi hanno conquistato una posizione sempre più di rilievo nel mercato norvegese. Nel corso dell’anno sono state immatricolate complessivamente 24.524 nuove autovetture di origine cinese, pari al 13,7% di market share, in aumento rispetto al 10,4% dell’anno precedente. BYD è stato il più grande marchio automobilistico cinese nel 2025, classificandosi al decimo posto nella classifica generale. Ecco la top di 10 delle auto più vendute in Norvegia nell’intero 2025.