La Norvegia corre verso un futuro di sole auto elettriche

Le vendite delle auto elettriche crescono in tutto il mondo, ma in alcuni Paesi la quota di mercato dei veicoli 100% elettrici e ibridi plug-in ha raggiunto livelli particolarmente elevati. È il caso della Norvegia, dove le auto elettriche hanno raggiunto una quota del 94,9% del mercato totale. Numeri molto distanti da quelli del nostro Paese, dove nel 2025 circolano poco più di 313.000 veicoli elettrici, con una quota di mercato che non arriva al 5%.

La crescita inarrestabile dell’elettrificazione in Norvegia

Proseguendo il trend positivo del 2024 , in Norvegia le, quelle completamente elettriche, hanno una, mentre le ibride Plug-in (PHEV) raggiungono solamente l’1,1%. È interessante confrontare i dati con quelli dello stesso periodo dello scorso anno che restituiscono una crescita importante del settore. Rispetto a maggio 2024, infatti, la quota delle auto elettriche era pari all’82,3%, con le BEV al 77% e le PHEV al 5,3%. Negli ultimi 10 mesi, invece, le. Va però precisato che questi numeri sono influenzati dal calo (temporaneo) registrato a maggio dello scorso anno, dovuto alla decisione dei produttori di smaltire le scorte dei veicoli più datati in vista dell’entrata in vigore delle nuove normative europee sulla sicurezza.

Complessivamente, la crescita su base annua del volume totale delle vendite di auto elettriche è stata pari al +39%, a conferma di un mercato nel quale incidono non solo l’ampiezza dell’offerta e il continuo arrivo di nuovi modelli, ma anche una domanda in ripresa dopo mesi di relativa stagnazione.

I numeri di maggio riflettono infatti un interessante dinamismo. Sono tornati in classifica modelli rimasti a lungo fuori dalla top 20, si registrano diversi record personali per le nuove entrate e fanno il loro debutto diversi modelli. Parallelamente, l’ascesa di marchi emergenti come BYD e MG, insieme alla tenuta di leader consolidati come Tesla, indica come nel mercato norvegese sia in corso una crescente competizione che sta rimodellando le preferenze dei consumatori.

I modelli più venduti in Norvegia

Entrando più nel dettaglio dell’analisi sul mercato delle auto elettriche in Norvegia, è interessante scoprire quali sono i modelli più venduti a maggio 2025:

Tesla Model Y Toyota BZ4X Volkswagen ID. Buzz MG4 BYD Sealion Volvo EX90 MG S5 Renault 5 Citroën e-C3 Hyundai Inster Zeekr 7x Ford Puma (elettrica) Skoda Elroq Opel Frontera Mazda 6e MG Cyberster

Mentre la sola Tesla Model Y detiene più del 16% della quota di mercato, anche altri marchi hanno ottenuto risultati positivi. È il caso dell’MG4 che ritorna in ottava posizione (dopo essere stata fuori dalla top 20 per quasi un anno), della BYD Sealion che ottiene il record di vendite personale e della Volvo EX90 che per la prima volta entra nella classifica delle 20 auto più vendute in Norvegia. Registrano crescite significative anche la Zeekr 7x e la Ford Puma, mentre un calo nelle vendite è stato riscontrato dalla Citroen e-C3, dalla Hyundai Inster e dalla Skoda Elroq. Da segnalare anche l’arrivo sul mercato norvegese dei primi modelli delle Opel Frontera, Mazda 6e e Renault 5.

Un esempio da imitare?

I numeri della Norvegia risultano ben al di sopra della media europea. Anche quei mercati in forte crescita non riescono a raggiungere le quote di mercato nel Paese scandinavo. Com’è possibile?



Le ragioni sono diverse e non solamente di natura fiscale e politica. Indubbiamente la Norvegia ha nel corso degli anni investivo molto pere sulla realizzazione di un’infrastruttura in grado di rendere l’utilizzo di questi veicoli davvero conveniente. Ma c’è anche una questione prettamente demografica e geografica. La Norvegia ha una popolazione di circa 5,5 milioni di abitanti e una superficie di circa 385.199 chilometri quadrati.Lacon la maggior parte della popolazione (84%) che vive nelle grandi città. Facendo un rapido confronto numerico con l’Italia possiamo comprendere meglio le difficoltà (impossibilità?) di. Nel nostro Paese, infatti, la, più di dieci volte il valore norvegese.In Italia (così come in altri Paesi europei), a differenza della Norvegia, èa supportare le auto elettriche per ogni abitante.