BMW crede ancora nell'idrogeno: la nuova X5 Fuel Cell arriva nel 2028

Chi crede ancora nella tecnologia del Fuel Cell? Oltre a nomi come Toyota e Hyundai c’è BMW che ha fornito un aggiornamento del suo progetto di lanciare un modello ad idrogeno nei prossimi anni. A quanto pare il lavoro procede senza intoppi e la casa automobilistica si sta preparando per arrivare a produrre presso lo stabilimento di Steyr, in Austria, i suoi sistemi di celle a combustibile di terza generazione. La produzione di serie dovrebbe partire nel 2028 ma, intanto, si stanno già realizzando i primi prototipi. In questo stesso anno sarà lanciato il primo modello BMW dotato della tecnologia Fuel Cell. Non sono stati forniti precisi riferimenti su questa vettura ma verosimilmente si tratterà della nuova generazione della BMW X5 che oltre ad essere proposta con motorizzazioni endotermiche, ibride ed elettriche, sarà offerta con un powertrain Fuel Cell ad idrogeno.

COLLABORAZIONE CON TOYOTA

Del resto, negli ultimi anni la casa automobilistica ha sviluppato la sua tecnologia Fuel Cell utilizzando la BMW iX5 Hydrogen, un prototipo basato sulla BMW X5 appositamente modificata. In ogni caso, ledotati di infrastrutture di rifornimento adeguate. Difficile pensare che il nuovo modello possa essere commercializzato in Italia dove l’infrastruttura per l’idrogeno è limitata ad una manciata di stazioni, per quanto in teoria ne dovrebbero arrivare di ulteriori nei prossimi anni.

BMW da tempo sta lavorando su tale tecnologia grazie ad una collaborazione con Toyota che dispone di grandi competenze sui sistemi Fuel Cell. La prima generazione del sistema a celle a combustibile è stata fornita interamente dalla Toyota ed è stata installata sulla BMW 535iA nel 2014. La seconda generazione ha fatto il suo debutto nell’attuale flotta di test della BMW iX5 Hydrogen. Questa volta, BMW ha sviluppato autonomamente il sistema Fuel Cell, mentre le singole celle provenivano da Toyota. Per la nuova generazione, BMW e Toyota hanno sviluppato congiuntamente il sistema Fuel Cell.

