Ford anticipa gli incentivi: 9.000 euro di sconto sulla gamma elettrica

I nuovi incentivi auto elettriche 2025 ancora non sono stati resi disponibili (qui la nostra guida). Ford non perde tempo e ha deciso di anticiparli, offrendo un suo Ecobonus di 9.000 euro in caso di rottamazione su tutta la sua gamma elettrica. Non ci sono vincoli come sul bonus statale. Dunque, l’offerta vale per tutti senza limitazioni di reddito e residenza. L’offerta è quindi valida per i modelli Puma Gen-E, Explorer, Capri e E-Tourneo Courier. Andiamo più nel dettaglio e facciamo alcuni esempi comprensivi della proposta di finanziamento della casa dell’ovale blu che include i suoi incentivi.

FORD PUMA GEN-E ED EXPLORER, L’OFFERTA

Il primo esempio lo facciamo con la Ford Puma Gen-E che dispone di un singolo motore elettrico da 123,5 kW (168 CV) e 290 Nm di coppia. Il tutto alimentato da una batteria con una capacità di 43 kWh utilizzabili che permette una percorrenza WLTP di 347-376 km. Il prezzo di listino parte da 32.950 euro. Grazie agli incentivi Ford, questo modello si potrà avere a 23.950 euro. Di seguito l’offerta finanziamento come da sito della casa automobilistica.

Anticipo 5.100 euro, 48 rate da 154,12 euro escluse spese incasso rata 5 euro, più quota finale (VFG) di 19.240 euro. Importo totale del credito 19.240 euro. Totale da rimborsare 21.524,86 euro. Spese gestione pratica 390 euro. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN FISSO 2,95%, TAEG 4,08%. Salvo approvazione Ford Credit Italia Spa. Km totali 30.000. Costo percorrenza extra 0,20 euro/km.

Anticipo 5.100 euro, 48 rate da 256,50 euro escluse spese incasso rata 5 euro, più quota finale (VFG) di 18.260 euro. Importo totale del credito 27.790 euro. Totale da rimborsare 30.881,48 euro. Spese gestione pratica 390 euro. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN FISSO 2,95%, TAEG 3,79%. Salvo approvazione Ford Credit Italia Spa. Km totali 30.000. Costo percorrenza extra 0,20 euro/km.

Facciamo un altro esempio con laproposto nelle versioni Standard Range da 170 CV, Extended Range da 286 CV ed Extended Range AWD da 340 CV. Il listino parte da 41.500 euro. Grazie agli incentivi Ford, si scende a. Di seguito un esempio di finanziamento proposto dalla casa automobilistica.