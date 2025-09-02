HR12 LPG è unico sul mercato, il primo motore a iniezione diretta per GPL

In un momento in cui si parla di elettrificazione c’è ancora spazio per innovazione legata ai motori endotermici. Horse, società nata dalla joint vendute tra il Gruppo Renault e Geely, ha iniziato a produrre nel suo stabilimento di Mioveni, in Romania, il nuovo motore HR12 LPG MHEV, un 3 cilindri di 1,2 litri di cilindrata. Dotato della tecnologia Mild Hybrid a 48 V si caratterizza per una particolarità tecnica unica. Infatti, si tratta del primo motore di produzione in serie al mondo a combinare la tecnologia di iniezione diretta per l’uso con il GPL. Su tratta dunque di unità Mild Hybrid che sarà utilizzata anche per i modelli bifuel, con questa inedita tecnologia di iniezione diretta applicata al GPL. Unità che deve essere vista come un’evoluzione del motore HR12, sempre un tre cilindri turbo di 1,2 litri apparso per la prima volta sulla Renault Austral nel 2022.

PROGETTATO PER L’EUROPA E NON SOLO

Più nel dettaglio, questa nuova unità eroga una potenza massima di 140 CV (103 kW) a 5.500 giri/min e una coppia massima di 230 Nm a partire da 2.100 giri/min. Utilizzando l’alimentazione GPL, emette il 9% di CO2 in meno rispetto a quanto viene usata la benzina come carburante. Sviluppato sia per il mercato dell’Unione Europea e sia per quello globale, il motore HR12 LPG MHEV è pienamente conforme alla normativa Euro 6e ed è progettato per soddisfare le nuove normative Euro 7. Dal punto di vista tecnico, questa nuova unità beneficia di un sistema di iniezione diretta sviluppato appositamente per l’uso con il GPL. Può contare inoltre su di un vaporizzatore elettronico per il controllo preciso della compressione oltre a componenti meccanici rinforzati. Il serbatoio del GPL può essere posizionato sotto il pianale del bagagliaio, nel vano della ruota di scorta del veicolo, senza compromettere l’abitabilità e la praticità delle vetture su cui il motore sarà integrato.

HR12 LPG MHEV è la settima generazione di propulsori ad essere prodotta nello stabilimento Horse di Mioveni, che ha una capacità di 450.000 motori prodotti all’anno. Patrice Haettel, CEO di Horse Technologies, su questo nuovo motore endotermico ha dichiarato:

L’arrivo dell’HR12 LPG dimostra il nostro impegno nel fornire soluzioni di propulsione realmente innovative per tutti i tipi di carburante. La tecnologia di iniezione diretta per il GPL rappresenta una vera e propria novità mondiale per Horse Technologies e rappresenta un’ulteriore prova della nostra leadership tecnologica globale in qualità di esperti di carburanti alternativi.

SU QUALI MODELLI?

Le caratteristiche tecniche di questo motore fanno capire facilmente su quali modelli lo troveremo. Il primo a disporne sarà la Dacia Bigster che in gamma dispone proprio della versione mild-hybrid G-140 bifuel benzina/GPL.