Torna la mitica Ape? No, questo è TRIS, un'idea di FIAT

No, l’Ape non è tornata. Eppure, guardando le foto si potrebbe pensare ad un ritorno del celebre veicolo a 3 ruote di Piaggio rivisto in chiave moderna. Invece si tratta di FIAT TRIS, un veicolo sviluppato da FIAT Professional da introdurre in Africa e Medio Oriente. Similmente al modello iconico della Piaggio, è sempre a 3 ruote e nasce per la micromobilità urbana, in particolare per rendere sostenibile la logistica dell’ultimo miglio. TRIS è infatti 100% elettrico. In pratica si tratta di un mezzo commerciale ultraleggero ed economico, capace di trasportare oltre 500 kg di carico e offrire fino a 3 m³ di capacità, a seconda della configurazione.

TRIS: PRATICO E COMPATTO

Il nome TRIS è un preciso richiamo al fatto di disporre di 3 ruote. Il design è stato sviluppato dal Centro Stile in Italia e ricorda molto quella della celebre Ape di casa Piaggio. La sua configurazione modulare, disponibile in tre versioni — cabinato, con pianale e con cassone — garantisce la massima flessibilità per soddisfare diverse esigenze dei professionisti. Le sue dimensioni compatte — appena 3,17 metri di lunghezza — e il raggio di sterzata contenuto (3,05 metri) lo rendono perfetto per muoversi agilmente nelle strade congestionate delle città. Per lo spazio di carico a disposizione ci sono circa 2,25 metri quadrati utili e la capacità di trasportare un euro pallet. TRIS pesa 1.025 kg e dispone di una portata utile omologata massima di 540 kg.



Non si tratta comunque di un mezzo spartano perché come racconta FIAT all’interno dell’abitacolo troviamo un quadro strumenti digitale da 5,7 pollici che mostra tutte le informazioni essenziali di guida, come autonomia residua e livello della batteria. Non manca nemmeno una comoda porta USB-C per ricaricare i dispositivi mobile. Questo veicolo è stato sviluppato per essere particolarmente robusto. Infatti, il telaio e la struttura tubolare sono protetti dalla corrosione con un trattamento in zinco di livello automotive, che assicura affidabilità anche nelle condizioni di lavoro più difficili.

TRIS: SPECIFICHE TECNICHE

FIAT TRIS dispone di un motore elettrico da 9 kW di picco e 45 NM di coppia alimentato da una batteria con una capacità di 6,9 kWh che permette di arrivare a disporre di un’autonomia di 90 km secondo il ciclo WMTC. Insomma, una percorrenza più che sufficiente per l’utilizzo per cui nasce. TRIS può raggiungere una velocità massima di 45 km/h. Questo veicolo è facile da ricaricare grazie al sistema di ricarica integrato e alla presa da 220V incorporata, che consente il collegamento diretto a qualsiasi presa domestica standard.

TRIS: LO VEDREMO ANCHE IN EUROPA?

TRIS sarà prodotto in Marocco. Lo vedremo mai in Europa? Al momento non c’è nulla di ufficiale. Tuttavia, la casa automobilistica ha sottolineato che TRIS è conforme agli standard di omologazione europei: integra cinture di sicurezza a tre punti (in linea con la normativa UE), fari anteriori a LED con accensione automatica a bassa intensità, cicalino di retromarcia e vaschetta lavavetri. Inoltre, il CEO Olivier Francois ha aggiunto che l’Europa potrebbe essere la prossima tappa…