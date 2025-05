Crash test Euro NCAP: 5 stelle alla Tesla Model 3 e 3 stelle alla Dacia Bigster

Euro NCAP ha pubblicato i risultati di una nuova tornata di crash test. Questa volta il lotto di vetture testato è stato particolarmente ampio. Infatti, sotto la lente d’ingrandimento sono finiti i modelli Audi A5 PHEV, Audi Q5, Dacia Bigster, Ford Tourneo Custom (anche elettrico), KKIA EV3, MG S5, Opel Grandland, Peugeot 3008 e 5008, Renault 4 E-Tech Electric, Tesla Model 3, Toyota C-HR Phev, Voyah Courage, Volkswagen Tayron e Transporter. Come si sono comportate tutte queste vetture?

Le cinque stelle sono state assegnate alla nuova Audi A5 PHEV (2024), Audi Q5 , Volkswagen Tayron, MG MGS5 EV, Tesla Model 3, Toyota C-HR PHEV (2024) e alla nuova arrivata Voyah Courage. Se equipaggiata con il pacchetto di sicurezza opzionale di KIA, anche la EV3 ottiene cinque stelle. La nuova Renault 4, il Ford Tourneo Custom (inclusa la sua variante completamente elettrica), la KIA EV3 (senza il pacchetto di sicurezza), l’Opel Grandland (Vauxhall Grandland nel Regno Unito), le Peugeot 3008 e 5008 e il Volkswagen Transporter hanno tutte ricevuto quattro stelle. Infine, l’ultima arrivata del marchio Dacia, la Bigster, ottiene tre stelle.

LE AUTO PESANO SEMPRE DI PIÙ

I RISULTATI DEI CRASH TEST

Negli ultimi tempi, Euro NCAP ha osservato una chiara tendenza delle auto sottoposte ai test ad, e questo è stato confermato ancora una volta dall’ultimo lotto di veicoli. Negli ultimi 10 anni, il peso medio delle auto vendute in Europa è aumentato di 100 kg. Ciò è dovuto in gran parte alla continua popolarità dei SUV tra i consumatori, che rappresenteranno il 54% delle vendite di auto nuove in Europa nel 2024, il 33% nel Regno Unito, e al passaggio all’elettrico. Questo aumento di peso e le dimensioni delle auto sono diventati oggetto di dibattito pubblico dato il suo potenziale impatto negativo sulla sicurezza e sulle emissioni di CO2.

AUDI A5 PHEV: 5 STELLE

Occupanti adulti: 87%

Occupanti bambini: 88%

Utenti vulnerabili della strada: 78%

Safety Assist: 77%

Entriamo nei dettagli e vediamo i punteggi ottenuti dai veicoli sottoposti ai crash test di Euro NCAP.

AUDI Q5: 5 STELLE

Occupanti adulti: 85%

Occupanti bambini: 86%

Utenti vulnerabili della strada: 79%

Safety Assist: 77%

VOLKSWAGEN TAYRON: 5 STELLE

Occupanti adulti: 87%

Occupanti bambini: 85%

Utenti vulnerabili della strada: 83%

Safety Assist: 80%

MG S5 EV: 5 STELLE

Occupanti adulti: 90%

Occupanti bambini: 82%

Utenti vulnerabili della strada: 82%

Safety Assist: 78%

TESLA MODEL 3: 5 STELLE

Occupanti adulti: 90%

Occupanti bambini: 93%

Utenti vulnerabili della strada: 89%

Safety Assist: 87%

TOYOTA C-HR PHEV: 5 STELLE

Occupanti adulti: 85%

Occupanti bambini: 86%

Utenti vulnerabili della strada: 86%

Safety Assist: 79%

VOYAH COURAGE: 5 STELLE

Occupanti adulti: 90%

Occupanti bambini: 88%

Utenti vulnerabili della strada: 76%

Safety Assist: 87%

KIA EV3: 4 STELLE (5 STELLE CON PACCHETTO DI SICUREZZA)

Occupanti adulti: 83%

Occupanti bambini: 84%

Utenti vulnerabili della strada: 78%

Safety Assist: 78%

RENAULT 4: 4 STELLE

Occupanti adulti: 79%

Occupanti bambini: 85%

Utenti vulnerabili della strada: 73%

Safety Assist: 68%

FORD TOURNEO CUSTOM: 4 STELLE

Occupanti adulti: 86%

Occupanti bambini: 86%

Utenti vulnerabili della strada: 79%

Safety Assist: 66%

OPEL GRANDLAND: 4 STELLE

Occupanti adulti: 82%

Occupanti bambini: 85%

Utenti vulnerabili della strada: 79%

Safety Assist: 62%

PEUGEOT 3008: 4 STELLE

Occupanti adulti: 82%

Occupanti bambini: 85%

Utenti vulnerabili della strada: 79%

Safety Assist: 62%

PEUGEOT 5008: 4 STELLE

Occupanti adulti: 82%

Occupanti bambini: 85%

Utenti vulnerabili della strada: 79%

Safety Assist: 62%

VOLKSWAGEN TRANSPORTER: 4 STELLE

Occupanti adulti: 86%

Occupanti bambini: 86%

Utenti vulnerabili della strada: 79%

Safety Assist: 66%

DACIA BIGSTER: 3 STELLE