Marelli al Salone di Pechino con tre tecnologie che rendono ibridi ed elettrici più efficienti

L’avvento dei veicoli elettrici ha aperto un nuovo scenario dal punto di vista tecnico e tecnologico delle auto. I motori elettrici, e tutta l’architettura a batteria, hanno caratteristiche e comportamenti diversi rispetto a quelli di un motore a combustione. Per questo sono tante le innovazioni che riguardano questo settore. Un esempio lampante è quello di Marelli che è tra i protagonisti del Salone di Pechino 2026 dove dal 24 aprile al 3 maggio presenterà una selezione di soluzioni per migliorare l’efficienza e la gestione termica dei veicoli elettrici e ibridi.

Una pompa più intelligente per le trasmissioni ibride ed elettriche

Nelle auto ibride ed elettriche, le trasmissioni generano calore che deve essere smaltito con precisione per non perdere efficienza. La nuova pompa di raffreddamento per trasmissioni elettriche di Marelli (la e-Transmission Cooling Pump) è progettata per erogare olio refrigerante esattamente quando e quanto serve, invece di farlo in modo continuo come nei sistemi tradizionali. Il risparmio dichiarato è di 30 W rispetto alle soluzioni di riferimento, con un miglioramento del 40% dell’efficienza. La soluzione è disponibile in varianti a 12 e 48 V ed è costruita attorno a una piattaforma modulare pensata per adattarsi a diversi tipi di trasmissione, dai sistemi ibridi dedicati agli assali completamente elettrici.

Motori a benzina che funzionano anche a etanolo

Marelli porta a Pechino anche il suo sistema Flex Fuel, che permette ai motori a tre e quattro cilindri di funzionare indifferentemente con benzina tradizionale, biocarburanti o etanolo. L’auto rileva automaticamente il tipo di carburante presente nel serbatoio e adatta in tempo reale iniezione e mappatura del motore per ottimizzare consumi ed emissioni. Riscaldatori integrati nel collettore garantiscono avviamenti affidabili anche con temperature rigide. Di per sé è una tecnologia già presente da più di vent’anni (tra l’altro è molto diffusa in Brasile dove l’etanolo è il carburante dominante), ma che è tornata d’attualità in Europa dove si sta investendo nella transizione verso i carburanti rinnovabili.

Batterie più fresche, auto più efficienti

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La terza area di novità riguarda la gestione termica, cioè come si mantengono le batterie e i componenti elettrici alla temperatura giusta. Il problema non è secondario perché una batteria troppo calda si degrada prima e ricarica peggio, mentre una troppo fredda perde autonomia. Da questo punto di vista Marelli presenta tre soluzioni compatte in alluminio (materiale che, tra l’altro, facilita il riciclo) pensate per occupare meno spazio e pesare meno rispetto ai sistemi attuali. L’High-Performance Chiller migliora il controllo della temperatura della batteria nei veicoli elettrificati. L’eAxle Oil Cooler smaltisce il calore generato dai motori elettrici con una geometria interna ottimizzata che evita zone di stagnazione del liquido refrigerante. Il Full Aluminum Radiator è invece una soluzione già in produzione per il raffreddamento delle batterie a bassa temperatura, già adottata da diversi costruttori di veicoli elettrici.