Kia Drive cresce in Europa: in arrivo soluzioni per il mondo business

Al di là della crescita numerica, c’è un dato che dice molto di come sta cambiando il mondo del noleggio a lungo termine. Ed è quello legato alla tipologia di clienti che ricorrono a questo tipo di servizio. Sono le società e le aziende, anche quelle non strettamente legate al settore auto. Mentre i privati cercano soluzioni agili e immediate, le aziende valutano strumenti capaci di supportare attività temporanee senza vincoli di lunga durata.

Questo scenario, non solo italiano ma anche europeo, fa da sfondo al successo di Kia Drive, il servizio di noleggio che festeggia i 250.000 giorni di noleggio in Europa. Tradotto, qualcosa come 685 anni circa. Un dato che, oltre a confermare la bontà della piattaforma del marchio sudcoreano (caratterizzata da una rete ormai ramificata in nove mercati e da più di 180 punti di ritiro distribuiti sul territorio), riflette l’interesse dell’Europa per questo tipo di servizio

Come funziona Kia Drive

Il programma di noleggio Kia Drive è pensato per offrire un accesso immediato alla gamma Kia. I veicoli disponibili sono Picanto, XCeed, Niro Hybrid ed EV, EV3, EV6 Stonic, Sportage e Sportage Hybrid, EV9 e Sorento Hybrid.

La crescita del servizio si comprende osservando il modo in cui i clienti vi accedono. L’esperienza inizia online (oppure direttamente in concessionaria), dove è possibile selezionare il modello, il luogo di ritiro e la durata. Il tutto con una procedura semplice e guidata. Le tariffe si aggiornano automaticamente, una caratteristica che permette di capire subito il costo complessivo del noleggio e di personalizzare la prenotazione attraverso accessori o servizi aggiuntivi.

La transazione viene gestita da Stripe e la conferma arriva via e-mail, una procedura che semplifica l’intero percorso. Poi si passa al ritiro presso la sede scelta, con la consegna dei documenti richiesti e l’avvio del noleggio. La disponibilità del servizio rimane legata agli orari delle concessionarie che aderiscono al programma, un aspetto che garantisce una gestione controllata del flusso di veicoli e una riconsegna ordinata. Il servizio si basa su un sistema di gestione proprietario. Questo strumento unifica prenotazioni, flussi operativi e gestione della flotta, così da permettere una supervisione costante sulla qualità del servizio e sugli aspetti logistici.

Il futuro di Kia Drive

Il traguardo raggiunto offre anche uno sguardo sul futuro. Kia ha annunciato l’intenzione di estendere il servizio ai clienti business a partire dal 2026. Arriveranno soluzioni pensate per gestire i picchi di richiesta o i periodi di fermo delle flotte, un settore che guarda con interesse a formule che ampliano il parco veicoli senza vincoli di acquisto. La crescita della famiglia PBV, che include il PV5 e i modelli che seguiranno, diventa parte integrante di questa strategia. I veicoli modulari, adattabili a diverse attività professionali, trovano nel noleggio flessibile il terreno ideale per essere introdotti sul mercato.