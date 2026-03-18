La Ineos Grenadier sarà anche V8? Per ora restano i motori BMW

Un V8 sotto il cofano della Ineos Grenadier? Un’idea affascinante, ma ancora lontana dalla produzione di serie. Justin Hocevar, responsabile di Ineos per l’area Australia e Pacifico, ha confermato che l’interesse c’è, e viene da più fronti.

Qualcosa potrebbe cambiare

Il punto di partenza è il prototipo presentato al Goodwood Festival of Speed nell’estate del 2024. Quel veicolo era un progetto nato per far acquisire esperienza pratica agli apprendisti ingegneri del partner Ineos Magna. Il risultato è stato la sostituzione completa del powertrain, con il motore BMW a sei cilindri in linea da 3,0 litri rimpiazzato da un V8 GM da 6,2 litri capace di erogare 317 kW e 625 Nm. L’intervento ha richiesto una riprogettazione completa dei supporti motore, dell’elettronica, dei sistemi di raffreddamento acqua e olio, del collettore di scarico, dei silenziatori posteriori, dei cuscinetti della trasmissione e delle protezioni termiche. Hocevar ha dichiarato:

“Abbiamo fatto molto lavoro in background esplorando diverse possibilità, e ne avete visto una parte concretizzarsi a Goodwood con il prototipo V8. L’entusiasmo è alto: lo vediamo in azienda, nelle reti di concessionari, nei distributori di tutto il mondo e tra i clienti. Al momento non è confermato nulla, ma direi che è un ‘tenete d’occhio la situazione’: man mano che maturiamo e consolidiamo le basi, la probabilità che progetti speciali vengano realizzati aumenta.”

La produzione resta lontana

Portare il V8 in produzione di serie è però un percorso complesso. Lo stesso Hocevar ritiene che la strada più rapida passi dai propulsori BMW già in uso:

“Personalmente penso che il percorso più veloce sia lavorare con quello che abbiamo adesso. Sappiamo già che nei nostri B57 e B58 c’è un enorme potenziale ancora da sfruttare. BMW e Toyota li usano in configurazioni a potenza superiore in alcuni loro modelli, e abbiamo già visto soluzioni di tuning aftermarket collaudate. Penso che sia questa la strada migliore da percorrere.”

La Grenadier di serie è disponibile con due motorizzazioni BMW. Quella diesel biturbo B57 e quella benzina B58, quest’ultima condivisa con la Toyota GR Supra e la BMW Z4. Negli Stati Uniti la versione con il B58 parte da circa 61.600 euro (71.000 dollari), mentre il diesel B57 rimane disponibile in altri mercati. Il marchio propone anche una Black Edition a circa 72.000 euro (82.995 dollari).