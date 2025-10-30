Nuova Alfa Romeo Junior Sport Speciale 2026: anche ibrida e 100% elettrica

Per Alfa Romeo Junior arriva una nuova serie speciale in occasione dell’introduzione del Model Year 2026. Si chiama Alfa Romeo Junior Sport Speciale e sarà proposta con tutte le diverse tipologie di motorizzazioni con cui il B-SUV è disponibile. Dunque, si potrà avere sia con unità ibride e sia 100% elettriche. Dopo il successo della versione Intensa, la casa automobilistica ha pensato di introdurre una nuova serie speciale caratterizzata da una serie di dettagli stilistici dedicati e una dotazione di serie più ricca.

JUNIOR SPORT SPECIALE: ESTERNI

Nuova Alfa Romeo Junior Sport Speciale si riconosce per la presenza di un body kit dedicato in nero lucido impreziosito da inserti in argento su minigonne e paraurti, protezioni inferiori dedicate con finiture specifiche, cerchi in lega “Fori" da 18 pollici con finitura bicolore Matt Miron Diamond Cut e il badge “Sport Speciale". Ma non è finita perché troviamo i vetri posteriori oscurati mentre il tetto bicolore è opzionale.

INTERNI

Salendo a bordo, questa serie speciale di Alfa Romeo Junior 2026 si caratterizza per la presenza di sedili riscaldabili, con regolazione elettrica, dotati di un rivestimento in Alcantara. Lo stesso materiale è utilizzato per la plancia, il tunnel centrale e i pannelli porta, mentre il volante abbina pelle e Alcantara con cuciture a contrasto. Per questo allestimento è disponibile il pacchetto Techno che tra le altre cose propone una telecamera posteriore a 180 gradi, sensori di parcheggio a 360 gradi, apertura del portellone posteriore senza mani, ricarica wireless per smartphone, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con rilevamento dell’angolo cieco ed altro.

MOTORI

Come accennato all’inizio, Alfa Romeo Junior Sport Speciale è disponibile con tutte le motorizzazioni del B-SUV. Dunque, si potrà avere con il Mild Hybrid da 145 CV, anche nella versione Q4 con trazione integrale. Serie speciale che si potrà abbinare anche alla motorizzazione elettrica da 156 CV con batteria da 54 kWh. Nel mentre in cui scriviamo, Alfa Romeo non ha ancora comunicato disponibilità e prezzi della nuova Alfa Romeo Junior Sport Speciale 2026.