Ram 1500 Dude: stile vintage con motore V8 da 395 CV

Nel mondo dell’auto, le case costruttrici amano guardare al passato per trovare ispirazione. Ma poche lo fanno con lo stile e la sicurezza di Ram. In vista del SEMA Show (4-8 novembre), la casa americana ha presentato un prototipo che unisce muscoli moderni e spirito vintage: il Dude Ram 1500 Concept, un pick-up che riporta in vita un nome storico degli anni ’70, reinterpretato con il carattere inconfondibile di Mopar.

Per ora, questo “Dude” è un esemplare unico: non arriverà nei concessionari né nei raduni del fine settimana. Ma basta guardarlo per capire che potrebbe facilmente far breccia nel cuore degli appassionati.

Dalla leggenda al presente: il ritorno del “Dude”

Il concept è un tributo diretto al Dodge Dude originale, una versione speciale del pickup D100 lanciata nel 1970. All’epoca, si distingueva per la vernice sgargiante, le decalcomanie laterali e un tocco sportivo che rompeva con lo stile più sobrio dei mezzi da lavoro.

Oggi, Ram e Mopar riportano quel mito su strada con un look che non passa inosservato. Il nuovo Dude è verniciato nel celebre Sublime Green, un verde acceso che contrasta con le grafiche nere satin. Il cofano è stato sostituito con uno sportivo ad alte prestazioni, mentre specchietti, tetto e griglia frontale sono stati completamente oscurati.

L’assetto è stato ribassato per dare al pick-up una presenza più cattiva e compatta sull’asfalto, abbinata a cerchi neri satinati da 22×10 pollici. A completare l’estetica, Mopar ha installato uno splitter anteriore, minigonne laterali personalizzate e scarichi laterali, un pacchetto che comunica subito: questo non è un truck per l’off-road, ma per la strada.

Dentro il “Dude”: sportività, dettagli e un pizzico di ironia

Gli interni mantengono la stessa filosofia: eleganza nera con cuciture verdi a contrasto, un chiaro richiamo al colore della carrozzeria.

Sui sedili e sul cruscotto spiccano dettagli su misura, tra cui un badge esclusivo “Dude”, una piccola cassaforte integrata nel tunnel centrale e persino una barra portaoggetti che può reggere vari accessori, sì, anche un cappello da cowboy, in perfetto stile americano.

Sotto il cofano: potenza senza esagerazioni

A livello meccanico, Mopar ha preferito migliorare piuttosto che stravolgere. Il motore resta il classico V8 HEMI da 5,7 litri, che grazie a un filtro aria fredda Mopar raggiunge 395 cavalli. Non si tratta quindi di un mostro da pista o di una dichiarazione di guerra ai rivali, ma di un progetto che punta a celebrare l’identità Ram: forza, stile e personalità.

Tra concept e desiderio

Per ora, la casa non ha annunciato piani di produzione né confermato se gli accessori del concept verranno offerti al pubblico. Ma il potenziale è evidente. In un mercato dominato da pickup rialzati come il Ram 1500 RHO o il Ford F-150 Raptor, il Dude 1500 Concept si distingue come un outsider che riporta il gusto per i truck bassi e cattivi.