Ram 1500 Dude: stile vintage con motore V8 da 395 CV

Al SEMA di Las Vegas debutta un pick-up verde brillante con anima V8 e stile Mopar: un omaggio moderno al leggendario Dodge Dude del 1970.

Riccardo Mantica
Pubblicato il 30 ott 2025

Nel mondo dell’auto, le case costruttrici amano guardare al passato per trovare ispirazione. Ma poche lo fanno con lo stile e la sicurezza di Ram. In vista del SEMA Show (4-8 novembre), la casa americana ha presentato un prototipo che unisce muscoli moderni e spirito vintage: il Dude Ram 1500 Concept, un pick-up che riporta in vita un nome storico degli anni ’70, reinterpretato con il carattere inconfondibile di Mopar.

Per ora, questo “Dude” è un esemplare unico: non arriverà nei concessionari né nei raduni del fine settimana. Ma basta guardarlo per capire che potrebbe facilmente far breccia nel cuore degli appassionati.

Dalla leggenda al presente: il ritorno del “Dude”

ingrandisci immagine

Il concept è un tributo diretto al Dodge Dude originale, una versione speciale del pickup D100 lanciata nel 1970. All’epoca, si distingueva per la vernice sgargiante, le decalcomanie laterali e un tocco sportivo che rompeva con lo stile più sobrio dei mezzi da lavoro.

Oggi, Ram e Mopar riportano quel mito su strada con un look che non passa inosservato. Il nuovo Dude è verniciato nel celebre Sublime Green, un verde acceso che contrasta con le grafiche nere satin. Il cofano è stato sostituito con uno sportivo ad alte prestazioni, mentre specchietti, tetto e griglia frontale sono stati completamente oscurati.

ingrandisci immagine

L’assetto è stato ribassato per dare al pick-up una presenza più cattiva e compatta sull’asfalto, abbinata a cerchi neri satinati da 22×10 pollici. A completare l’estetica, Mopar ha installato uno splitter anteriore, minigonne laterali personalizzate e scarichi laterali, un pacchetto che comunica subito: questo non è un truck per l’off-road, ma per la strada.

Dentro il “Dude”: sportività, dettagli e un pizzico di ironia

Gli interni mantengono la stessa filosofia: eleganza nera con cuciture verdi a contrasto, un chiaro richiamo al colore della carrozzeria.

Sui sedili e sul cruscotto spiccano dettagli su misura, tra cui un badge esclusivo “Dude”, una piccola cassaforte integrata nel tunnel centrale e persino una barra portaoggetti che può reggere vari accessori, sì, anche un cappello da cowboy, in perfetto stile americano.

Sotto il cofano: potenza senza esagerazioni

ingrandisci immagine

A livello meccanico, Mopar ha preferito migliorare piuttosto che stravolgere. Il motore resta il classico V8 HEMI da 5,7 litri, che grazie a un filtro aria fredda Mopar raggiunge 395 cavalli. Non si tratta quindi di un mostro da pista o di una dichiarazione di guerra ai rivali, ma di un progetto che punta a celebrare l’identità Ram: forza, stile e personalità.

Tra concept e desiderio

ingrandisci immagine

Per ora, la casa non ha annunciato piani di produzione né confermato se gli accessori del concept verranno offerti al pubblico. Ma il potenziale è evidente. In un mercato dominato da pickup rialzati come il Ram 1500 RHO o il Ford F-150 Raptor, il Dude 1500 Concept si distingue come un outsider che riporta il gusto per i truck bassi e cattivi.

