L'elettrico vola a dicembre 2025 in Unione Europea: per la prima volta battute le auto a benzina

A dicembre 2025 le auto elettriche hanno superato per la prima volta quelle a benzina in Unione Europea, almeno secondo i dati di ACEA. Abbiamo scritto di recente dei risultati del mercato auto del Vecchio Continente nel 2025 ma i dati dell’ultimo mese dell’anno sono particolarmente interessanti proprio in virtù del fatto che le BEV per la prima volta hanno ottenuto più immatricolazioni dei modelli a benzina. Un segnale importante che arriva a breve distanza dalla decisione della Commissione Europea di rivedere l’obiettivo del 2035.

ELETTRICHE MEGLIO DELLE AUTO A BENZINA IN EUROPA

Veniamo ai numeri. A dicembre 2025, in Unione Europea, ci sono state 217.898 immatricolazioni di auto elettriche, pari ad una crescita sul 2024 del 51%. La quota di mercato è stata del 22,6%. Le BEV hanno superato di un soffio le auto a benzina che hanno immatricolato a dicembre 216.492 unità (-19,2%), pari ad un market share del 22,5%. Primato che si conferma anche considerando il Regno Unito e i Paesi EFTA. Complessivamente, sono state immatricolate 308.955 (+50,3%) BEV, contro 254.449 auto a benzina (-17,7%). Nell’intero 2025, a livello UE, il market share delle elettriche si è attestato a quota 17,4% e quelle delle auto a benzina al 26,6%.

IL FORTE CALO DI TESLA E LA CRESCITA DI BYD

I numeri del mercato auto europeo del 2025 certificano ancora una volta il forte calo delle vendite di Tesla e la rapida crescita di BYD. A livello di Unione Europea, la casa automobilistica ha immatricolato 150.504 auto elettriche, pari ad un crollo del 37,9%. Considerando anche Regno Unito e Paesi EFTA, le immatricolazioni salgono a 238.656 (-26,9%). Basteranno i nuovi modelli “Standard” per recuperare nel 2026 le quote di mercato perse nel Vecchio Continente? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.

Contestualmente, il 2025 di BYD in Europa è stato molto positivo, con un risultato che mostra quanto il costruttore cinese stia correndo anche nel Vecchio Continente. A livello di Unione Europea, BYD ha immatricolato nel 2025 128.827 auto, pari ad una crescita del 227,8%. Considerando sempre anche Regno Unito e Paesi EFTA si sale a quota 187.657 (+268,6%).