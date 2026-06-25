Anthony Hamilton segue l’esempio di Lewis, in vendita 27 supercar

In un mondo delle quattro ruote in evoluzione e sempre più incentrato sull’impatto ecologico non deve meravigliare la scelta del padre del 7 volte iridato F1 Lewis Hamilton di dire addio a 27 gioielli del suo garage. Lewis Hamilton, negli ultimi anni, ha deciso di cedere le vetture che conservava nel Principato di Monaco e a Los Angeles, ampliando il suo conto in banca. Anthony ha scelto di liberare il suo garage, seguendo l’esempio del figlio.

Una volta arrivato in UK, Anthony trovò impiego nelle ferrovie pubbliche. Il padre di Lewis lavorò giorno e notte per finanziare la carriera nel Motorsport dell’attuale pilota della Scuderia modenese e prendersi cura del piccolo Nicolas. Il fratello minore del campione era nato precocemente e aveva subito una paralisi cerebrale che lo aveva inchiodato su una sedia a rotelle. Lewis dimostrò di essere un enfant prodige sui kart, e trovò i fondi per continuare la carriera sulle auto a ruote scoperte grazie all’appoggio di Ron Dennis, ex boss della McLaren.

All’asta gioielli esclusivi

Anthony Hamilton ha accompagnato Lewis sino ai suoi primi successi con McLaren in F1, sostenendolo personalmente con grande amore e dedizione. Come manager si è costituito un patrimonio che ha investito in parte in una collezione di assoluto spessore. Anthony ha custodito una Jaguar XJ220, una delle supercar britanniche più leggendarie degli anni ‘90, caratterizzata da un chilometraggio estremamente contenuto e un valore superiore alle 500.000 sterline.

Nella collezione spicca anche una Jaguar XKSS, stimata circa 375.000 sterline, brand apprezzatissimo da Anthony Hamilton. Nella collezione figurano anche una Jaguar XKC001, vincitrice della 24 Ore di Le Mans del 1951, e la leggendaria Jaguar XKC093, guidata da Stirling Moss e Norman Dewis durante la Mille Miglia del 1952. Siamo certi che faranno la felicità di collezionisti dal portafoglio pesante.

Scelte in controtendenza

L’attuale pilota della Ferrari ha scelto di cedere una LaFerrari, una Pagani Zonda 760 LH costruita sulle sue esigenze e una McLaren F1 del 1995, per dedicarsi all’arte e al mondo delle due ruote. L’anglo-caraibico si è presentato al GP di Monaco del 2025 in sella a una MV Agusta F4 LH44 completamente personalizzata, mentre nell’edizione 2026 ha montato su una Panigale V4 S 100 speciale dedicata al centenario del marchio emiliano prodotta in appena cento esemplari.

Un progressivo disinteresse per le supercar che si sposta anche con alcune idee green. “Non ho più macchine, mi sono sbarazzato di tutte le mie auto. Ora mi dedico maggiormente all’arte”, ha annunciato Lewis qualche tempo fa. Una F40 è rimasta nella collezione del pilota della Ferrari ma si può catalogare tra le opere d’arte. Il padre Anthony che, in questi giorni, ha messo in vendita ben 27 bolidi probabilmente avrà avuto una chiamata dal figlio che di cessioni eccellenti se ne intende.