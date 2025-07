Ferrari Daytona SP3 Tailor Made, all'asta per beneficienza l'esemplare 599+1

Questa Ferrari è unica e sarà messa all’asta da RM Sotheby’s durante la Monterey Car Week in California che si terrà nel mese di agosto 2025. Parliamo di una Ferrari Daytona SP3 realizzata dal reparto Tailor Made, un vero gioiello che è stato realizzato appositamente per “incarnare l’essenza dell’innovazione, del lusso e dell’eredità sportiva di Ferrari“. Il ricavato dell’asta sarà totalmente devoluto alla Ferrari Foundation, un’ente benefico che opera negli Stati Uniti e che collabora a diversi progetti in collaborazione con enti come Save the Children.

UN ESEMPLARE DAVVERO SPECIALE

MOTORE V12 ASPIRATO DA 840 CV

L’esclusiva Ferrari Daytona SP3 Tailor Made in quanto si tratta di un’aggiunta al lotto di 599 vetture originariamente previsto. Questa sportiva si riconosce per una. Come spiega il Cavallino Rampante la carrozzeria è per metà in finitura fibra di carbonio e per l’atra metà in giallo Modena. Splitter anteriore, minigonne e diffusore posteriore sono invece in nero lucido. Per l’abitacolo, Ferrari ha utilizzato un, decorato con un esclusivo motivo a tema Cavallino Rampante. Il cruscotto e il piantone dello sterzo sono realizzati in una particolare fibra di carbonio utilizzata in Formula 1, accentuando così il legame con il DNA sportivo del Cavallino Rampante.

La meccanica, invece, non è stata toccata e quindi troviamo sempre un, in grado di arrivare ad erogare una potenza di 840 CV. In termini di prestazioni, la sportiva accelerae da zero a 200 km/h in appena 7,4 secondi. La velocità massima supera i