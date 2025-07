Al Goodwood Festival of Speed 2025 ci sarà l’anteprima mondiale di una nuova Maserati

Dopo la partecipazione dello scorso anno con le presentazioni delle MC20 Icona e MC20 Leggenda, Maserati torna anche quest’anno al Goodwood Festival of Speed con l’anteprima mondiale di un nuovo modello. Oltre ai quattro nuovi modelli Ferrari, il prossimo Goodwood Festival of Speed sarà un evento particolarmente interessante e ricco anche per la celebre casa automobilistica di Modena, dal 2021 di proprietà del Gruppo Stellantis.

La nuova Maserati

Anche GranCabrio, GT2 Stradale e MCXtrema

Del nuovo modello Maserati non ci sono dettagli o anticipazioni, se non la descrizione offerta dalla stessa casa automobilistica che l’ha definita come “una nuova e autentica espressione di energia realizzata alla vera maniera Maserati”. Basterà attendere il prossimo fine settimana per avere maggiori dettagli.

La partecipazione di Maserati al Goodwood Festival of Speed 2025 non si limita alla sola presentazione del nuovo modello o a una semplice passerella. Durante l’evento, infatti, la GranCabrio, la GT2 Stradale e la MCXtrema affronteranno la celebre Hillclimb, il percorso di quasi due chilometri con curve strette, salite e passaggi ravvicinati tra alberi e muretti in pietra.



L’Anno del Tridente

Tra i modelli più attesi c’è la Maserati GT2 Stradale , derivata dalla versione da competizione. Con une un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, è la Maserati stradale più potente mai realizzata con motore termico, capace di superare i 320 km/h di velocità massima. Il modello presente al Festival si presenta in, realizzata dalla divisione Officine Fuoriserie, con cerchi in lega da 20”, numerosi dettagli in fibra di carbonio opaca e un abitacolo rifinito in Alcantara nera con sedili sportivi rivestiti in Alcantara blu.Per quel che riguarda la, presente nella colorazione Verde Giada, sarà dotata di un(capace di raggiungere i 300 km/h e ottenere un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi), pinze dei freni di colore nero, ruote diamantate Crio-design Glossy Black da 20” all’anteriore e 21” al posteriore. Gli interni sono impreziositi da pelle pieno fiore traforata color ghiaccio. A completare il modello la presenza di, finiture in fibra di carbonio 3D, il tetto retrattile e quattro posti reali.A completare la formazione ci sarà la MCXtrema , l’progettata esclusivamente per la pista. Il suo aspetto sarà valorizzato da una livrea Blu Xtrema che ne esalta il carattere esclusivo e aggressivo.

La partecipazione di Maserati al Goodwood Festival of Speed si inserisce nelle celebrazioni dell’“Anno del Tridente”, un percorso che anticipa il centenario sportivo del marchio che si celebrerà il prossimo anno. Proprio nel 2026, infatti, si celebrerà il centenario del primo successo di Maserati alla Targa Florio, ottenuto nel 1926 con la Tipo 26.