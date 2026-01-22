CATL svela la sua batteria agli ioni di sodio per veicoli commerciali leggeri: non teme il freddo

CATL sta lavorando a 360 gradi su diverse tecnologie per proporre sul mercato batterie sempre più performanti e adatte a diverse tipologie di utilizzo. Il colosso cinese ha presentato una nuova batteria agli ioni di sodio per veicoli commerciali leggeri. Secondo CATL, si tratta della prima batteria di questo tipo prodotta in serie per il settore per veicoli commerciali leggeri, progettata per ambienti estremamente freddi.

NESSUN PROBLEMA CON IL FREDDO

Questa nuova batteria presenta una capacità di 45 kWh e una densità energetica pari a 175 Wh/kg. Inoltre, garantisce una durata di vita superiore ai 10.000 cicli. Secondo CATL, questo accumulatore nasce per alimentare furgoni e camion di piccole e medie dimensioni. Batteria molto sicura dato che è stata già certificata secondo il nuovo standard nazionale GB 38031-2025. Il punto di forza è però il funzionamento in presenza di temperature molto basse. Del resto, si tratta proprio di una caratteristiche della tecnologia agli ioni di sodio.

Stando a quanto ha dichiarato CATL durante la presentazione, la sua batteria agli ioni di sodio è in grado di operare senza problemi a 40 gradi sotto zero, mantenendo il 90% della sua capacità utilizzabile. Il veicolo che ne dispone può essere collegato ad una colonnina e ricaricato anche a 30 gradi sotto zero. Dunque, con questo nuovo prodotto, CATL punta a quei veicoli elettrici commerciali che sono soliti operare in regioni in cui è facile trovare temperature molto rigide. In ogni caso, l’azienda cinese ha presentato anche ulteriori batterie destinate ai veicoli commerciali, sebbene quella agli ioni di sodio sia una delle novità più interessanti.

CATL PUNTA SULLA TECNOLOGIA AGLI IONI DI SODIO

Il colosso cinese delle batterie guarda con molto interesse alla tecnologia agli ioni di sodio e mesi fa affermava che il 2026 sarebbe stato un anno importante, con le batterie dotate di questa tecnologia che avrebbero iniziato piano piano a diffondersi. Oltre a non avere problemi con il freddo intenso, sono anche più sicure e presentano costi decisamente inferiori rispetto alle batterie agli ioni di litio tradizionali. Dunque, possono trovare applicazioni su diverse tipologie di veicoli. Non è un mistero comunque che le batterie agli ioni di sodio interessino anche ad alcune case automobilistiche. In passato, pure Stellantis aveva deciso di investire in tale tecnologia.