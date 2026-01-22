Renault smantella Ampere, cambia la strategia sulle auto elettriche: ecco perché

Renault continua il lavoro di razionalizzazione delle sue attività e dopo aver ridimensionato pesantemente Mobilize, la casa automobilistica francese ha deciso di chiudere la sua divisione di veicoli elettrici e software Ampere. Lo riporta Reuters che spiega che le attività di Ampere saranno reintegrate all’interno di Renault per “semplificare l’organizzazione, ridurre i costi e accelerare l’implementazione di progetti futuri“.

Si prevede che Ampere diventerà il centro di ingegneria avanzata del Gruppo francese per veicoli elettrici e software, mentre i suoi stabilimenti torneranno a essere filiali dirette della casa automobilistica. Secondo i rapporto, questo piano di riorganizzazione, presentato ai sindacati mercoledì, dovrebbe entrare in vigore il primo luglio, senza alcun impatto sull’occupazione o sui contratti della maggior parte dei dipendenti interessati.

ERA UN PROGETTO DI LUCA DE MEO

Dopo Mobilize, si tratta della seconda iniziativa voluta da Luca De Meo che viene ridimensionata dal nuovo CEO François Provost. Ampere, infatti, era stata annunciata nel 2022 come parte del piano “Revolution”. De Meo aveva infatti deciso di separare le attività legate alle auto elettriche da quelle dei modelli endotermici. Ampere doveva sviluppare, produrre e commercializzare autovetture al 100% elettriche, dotate di una tecnologia all’avanguardia Software-Defined Vehicle (SDV).

Nel 2024, Renault aveva annullato la quotazione in borsa di Ampere. Per tale motivo, spiega Reuters, non c’era più bisogno di un’entità specifica, ed è anche per questo che Renault sta reintegrando tutto per semplificare ed eliminare la complessità insita nel modello iniziale. Dunque, Renault chiuderà Ampere e le sue attività saranno riassorbite all’interno della casa automobilistica.