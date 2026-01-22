Toyota conferma: al lavoro su di una sportiva a motore centrale

Toyota ha confermato che è al lavoro su di una nuova sportiva a motore centrale. Finalmente, dopo molte indiscrezioni sulla possibilità che la casa automobilistica giapponese stesse lavorando su di un progetto simile, c’è la conferma. Purtroppo, però, per vederla bisognerà pazientare ancora diversi anni. La conferma dell’esistenza di questo progetto arriva da Tomoya Takahashi, presidente di Gazoo Racing che come sappiamo è diventato un marchio indipendente. Non è chiaro esattamente su che vettura la casa automobilistica giapponesi stia lavorando, ma a quanto pare i test del prototipo sono già iniziati. Purtroppo, la produzione in serie è ancora molto lontana nel tempo.

CI VORRANNO ALCUNI ANNI

Parlando con Automotive News, Takahashi è stato molto chiaro affermando che la nuova sportiva a motore centrale si trova ancora nella prima fase delle quattro previste per il suo sviluppo. Di conseguenza ci vorranno almeno quattro se non cinque anni prima che la nuova sportiva a motore centrale diventi un modello di produzione. Quindi, la nuova sportiva di Gazoo Racing non dovrebbe arrivare prima del 2030. Chi sperava in tempistiche più rapide potrebbe rimanere deluso ma comunque almeno sappiamo con certezza che si sta lavorando su di un modello con motore centrale.

UN NUOVO MOTORE

Si tratterà di una sportiva vera, con motore endotermico. Sarà un 4 cilindri turbo benzina di 2 litri – G20E – che abbiamo già visto sul prototipo della GR Yaris a motore centrale. Secondo Takahashi, i 300 CV del motore 3 cilindri di 1,6 litri della GR Yaris e della GR Corolla non sarebbe sufficienti per una sportiva a motore centrale. Per quello si punterà sulla nuova motorizzazione. In passato si parlava di una potenza di circa 400 CV con la possibilità di salire a 600 CV nelle versioni per le auto da corsa. Quale modello adotterà questa nuova motorizzazione? Ovviamente è presto per saperlo ma la candidata ideale sarebbe l’erede della MR2. Inoltre, è stato confermato che questo 4 cilindri sarà elettrificato e compatibile anche con applicazioni a motore anteriore.

Insomma, c’è la conferma che Toyota sta lavorando ad una sportiva a motore centrale anche se ci vorrà tempo per sapere esattamente cosa arriverà. La futura gamma Gazoo Racing sarà quindi molto interessate. Tornerà davvero la MR2? Lo scopriremo ma il nuovo motore potrebbe essere utilizzato anche su altri modelli interessanti. Sappiamo che tornerà anche la Celica. Insomma, Toyota non si sta dimenticando delle sportive, quelle vere.