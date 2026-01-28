Telepass Sempre è gratis per un anno: per i nuovi utenti c'è anche il cashback sul pedaggio

È il momento giusto per scegliere Telepass: la nuova promo dedicata al piano Telepass Sempre, infatti, garantisce un risparmio importante e permette l’accesso a un ecosistema di servizi dedicati alla mobilità, con la possibilità anche di sfruttare il dispositivo Telepass colorato in modo gratuito e senza alcuna spesa per l’attivazione.

Con la promo in corso, Telepass Sempre è ora disponibile con canone azzerato per 12 mesi. Una volta terminato il periodo a canone zero, l’abbonamento si rinnova con un costo comunque molto ridotto (pari a 3,90 euro al mese). In aggiunta, con il codice 50PED da aggiungere direttamente tramite l’app di Telepass, è possibile ottenere il 50% di cashback sui pedaggi, per ricevere fino a 5 euro al mese di rimborso (fino a maggio)

Per accedere all’offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Telepass accessibile tramite il box qui di sotto. Dal sito è possibile scaricare l’app e accedere a tutte le funzionalità del servizio.

Un ecosistema di servizi a canone zero

Scegliere Telepass Sempre significa poter contare su tutti i servizi “base” messi a disposizione da Telepass e su tanti altri vantaggi, come il dispositivo Telepass per il pagamento dei pedaggi, beneficiando di sconti su 19 tratte, oltre che parcheggi convenzionati e strisce blu senza commissioni.

Direttamente tramite l’app di Telepass è possibile poi accedere a una lunga serie di servizi, dalla gestione dei transiti in autostrada alla ricerca del parcheggio, con possibilità di pagamento direttamente in app, passando per l’acquisto delle vignette elettroniche per i viaggi all’estero e l’accesso all’Area C di Milano.

L’app consente anche di pagare il bollo, gestire il rifornimento di carburante e la ricarica elettrica, prenotare e pagare la revisione, accedere al noleggio di veicoli come scooter, bici e monopattini elettrici, ma anche acquistare skipass e Venezia Pass. Tutti questi servizi sono gestibili direttamente dall’app.

Per accedere alla promo dedicata a Telepass Sempre a canone zero per 12 mesi basta seguire il link qui di sotto e completare una veloce procedura di attivazione online.