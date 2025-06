Stop Tesla Model S e Model X in Europa, non sono più ordinabili

A metà giugno aveva debuttato il restyling della Tesla Model S e delle Tesla Model X. Un aggiornamento, in realtà, un po’ povero di novità, meno di quello che molti si aspettavano. I cambiamenti più evidenti hanno riguardato la Model S Plaid che ha guadagnato anche una serie di ritocchi al frontale con un nuovo paraurti anteriore che aiuta a dare a questa vettura un look più sportivo. Il facelift era stato reso subito disponibile sul mercato americano e nulla era stato detto per quello europeo. Ancora ad oggi non sappiamo se e quando i nuovi modelli saranno disponibili. Intanto, Tesla ha chiuso i configuratori online delle vecchie Model S e Model X in Europa.

IN ARRIVO IL RESTYLING?

Provando infatti ad accedere ai siti web dedicati alla berlina e al SUV elettrico dall’Europa, si può notare che non è più possibile configurare le vetture. Per eventuali interessati, rimangono i modelli ancora disponibili all’interno dell’inventario, magari proposti con alcune scontistiche. La chiusura dei vecchi configuratori era ovviamente attesa dato che Tesla non produce più i vecchi modelli a Freemont dove già da un po’ è partita la produzione di quelli nuovi.



Inanche nel Vecchio Continente? In teoria l’attesa non dovrebbe essere lunga sebbene come al solito Tesla dia la priorità al mercato americano per questi modelli. Tuttavia, curiosamente la casa automobilisticadedicati alle Model S e Model X con le informazioni dei nuovi modelli. Potrebbe essere un segnale che i tempi non saranno rapidi. Non si tratta di un grande problema in realtà dato che Model S e Model X. Non rimane che attendere novità sul lancio europeo del restyling di Tesla Model S e Model X.