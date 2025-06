Jaguar, la nuova GT elettrica pizzicata su strada al Nürburgring

Dopo mesi di silenzio, Jaguar torna alla ribalta con una promessa ambiziosa. Una nuova gran turismo elettrica che potrebbe segnare la rinascita (o il declino) del marchio britannico. La sfida è lanciata, e ha le forme slanciate di una berlina a quattro porte pronta a entrare nella storia del marchio. Tutto è iniziato lo scorso dicembre, quando Jaguar ha svelato il futuristico concept Type 00, una sorta di manifesto di quello che dovrebbe essere il futuro elettrico del brand. Poi, silenzio. Nessun comunicato, nessuna conferenza. Ma dietro le quinte, in gran segreto, qualcosa si stava muovendo. E ora abbiamo nuove immagini rubate di quello che sarà il modello definitivo. Un’elegante GT elettrica, attualmente in fase di test nei pressi del Nürburgring, in Germania.

Un design ispirato al concept, ma pronto per la strada

Il look, pur ammorbidito rispetto al concept originale, mantiene tratti distintivi e sportivi. Il frontale appare più verticale, con fari sottili e una presa d’aria inferiore suddivisa in tre sezioni che conferiscono alla vettura una certa aggressività. Ma è nella vista laterale che si coglie l’evoluzione più marcata. Quattro porte, maniglie a filo carrozzeria, cerchi generosi e una linea del tetto che scivola dolcemente verso il posteriore, riprendendo in chiave più realistica le proporzioni del concept.



E proprio la coda potrebbe riservare sorprese. Sebbene il camouflage nasconda gran parte dei dettagli, si intravede una barra luminosa posteriore sottile e divisa, e un paraurti più scolpito e armonioso rispetto al design un po’ azzardato della Type 00. Il tutto lascia immaginare un equilibrio stilistico più raffinato, ma sempre dinamico.

Un cuore tecnologico per il rilancio del brand

Sotto la pelle elegante e sportiva di questa nuova GT batte un cuore tecnologico completamente nuovo. Jaguar ha infatti messo a punto da zero un’inedita piattaforma elettrica. la, pensata proprio per dare forma alla sua nuova generazione di auto a zero emissioni. Non si tratta di un semplice aggiornamento. E’ un cambio di rotta radicale, una vera e propria rifondazione tecnica.

E le promesse non mancano. Secondo le anticipazioni ufficiali, questa gran turismo potrà percorrere fino a 692 chilometri con una sola carica. Ma il vero colpo di scena arriva quando si parla di tempi di ricarica. Grazie alla tecnologia fast charge, bastano appena 15 minuti per accumulare 322 km di autonomia. Praticamente il tempo di un caffè (lungo).



La produzione avverrà nel Regno Unito, patria storica del marchio, e. Ma questa non è solo un’auto nuova. E’ la Jaguar del riscatto, il biglietto da visita con cui il brand britannico vuole rilanciarsi dopo anni passati all’inseguimento dei giganti tedeschi., sì, ma soprattutto d’identità. Jaguar punta tutto su questa GT elettrica . E come spesso accade con le scommesse più audaci, il risultato potrebbe essere glorioso… o fatale.[Foto spia: CarScoops]