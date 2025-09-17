DFSK porta al Salone di Torino l'E5 PLUS PHEV e la Glory 500 Turbo

Dal 26 al 28 settembre, DFSK partecipa al Salone Auto Torino 2025 portando in Piazza Castello due dei modelli più rappresentativi della propria gamma. Il brand, distribuito in Italia da China Car Company, continua a rafforzare la sua presenza sul territorio nazionale, puntando su un’offerta accessibile, tecnologicamente evoluta e pensata per le esigenze degli automobilisti europei.

Il Salone di Torino rappresenta una tappa importante di un percorso che ha come obiettivo quello di consolidare la presenza di DFSK anche nel mercato italiano, grazie a una proposta articolata che guarda con attenzione sia alla mobilità urbana sia alla sostenibilità. Per farlo, porterà nel capoluogo piemontese due nuovi SUV: il Glory 500 Turbo e l’E5 PLUS PHEV.

DFSK Glory 500 Turbo

Il primo modello è il Glory 500 Turbo , un SUV compatto conche amplia l’offerta della gamma attualmente a listino. Con unae una coppia di 220 Nm, il nuovo modello si propone come una scelta dinamica, adatta sia all’uso quotidiano in città sia a spostamenti più lunghi. Rispetto alla versione standard , mantiene dimensioni contenute ma introduce prestazioni superiori, pur restando omologato anche per i neopatentati.

All’interno, l’abitacolo si caratterizza per la presenza di sedili in pelle regolabili, climatizzatore automatico, infotainment con schermo touch da 8,8” e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Completano la dotazione una telecamera a 360°, i sensori di parcheggio e i principali sistemi di sicurezza attiva come ABS, controllo di stabilità e sistema keyless nella variante automatica.

Il prezzo ufficiale sarà annunciato nei prossimi mesi, ma il brand ha già dimostrato di voler puntare su un rapporto qualità-prezzo competitivo, come conferma la promozione Momenti di Glory (valida fino a fine mese) che fissa il prezzo della versione attuale a 16.500€.

DFSK E5 PLUS PHEV

Accanto al Glory 500 Turbo, il marchio cinese porta a Torino anche il nuovo, unche rappresenta la proposta di punta nel segmento D. Con una lunghezza di quasi cinque metri, un abitacolo versatile e una motorizzazione che combina un’con un motore elettrico da 180 CV, l’E5 PLUS PHEV punta a offrire comfort, autonomia e sostenibilità.In modalità completamente elettrica, può, mentre con l’. Gli interni sono progettati per il massimo comfort, con sedili riscaldati e ventilati regolabili elettricamente, tetto panoramico, ricarica wireless per smartphone e schermo centrale da 15,6”. Non mancano i sistemi di assistenza alla guida, tra cui il monitoraggio dell’angolo cieco, il rilevamento del traffico posteriore e l’assistenza al cambio di corsia.