Luiss, Acea e Renault insieme per un nuovo car sharing elettrico

Car sharing elettrico alla Luiss, 12 Renault 5 E-Tech per studenti e docenti, con Acea e a.Quantum per servizi smart e ricariche h24.

Riccardo Mantica
Pubblicato il 17 set 2025

Dieci anni fa Luiss inaugurava Green Mobility, un progetto pilota per sperimentare la mobilità elettrica in ambito universitario. Oggi quell’idea si rinnova e fa un salto in avanti. Con il supporto di Acea e Renault Italia nasce il primo car sharing elettrico pensato per studenti, docenti e staff, un’iniziativa che unisce servizi digitali e infrastrutture smart in un unico sistema.

Una flotta di Renault 5 per gli spostamenti tra i campus

Il cuore della novità è una flotta di dodici Renault 5 E-Tech Electric, presentata nel campus di viale Romania. Le auto sono a disposizione della comunità universitaria per muoversi tra le sedi dell’Ateneo o anche nel tempo libero. Non è un caso che sia stata scelta la nuova Renault 5. La piccola elettrica è diventata il simbolo della transizione sostenibile in Europa, grazie al design fresco e riconoscibile, alla connettività integrata e a un livello di sicurezza di categoria superiore.

Pensata per i nativi digitali, porta in abitacolo applicazioni scaricabili da Google Play: musica, sport, news e perfino film da guardare durante la ricarica o le soste. Sotto il cofano, l’autonomia arriva fino a 410 km nel ciclo WLTP, mentre i 26 sistemi di assistenza alla guida garantiscono standard di sicurezza ai vertici. L’uso sarà semplice. Prenotazione e gestione dei servizi saranno disponibili h24 tramite l’App Luiss, collegata alla piattaforma ICT B.O.M.T.S., sviluppata da a.Quantum del Gruppo Acea.

All’inaugurazione erano presenti i vertici delle istituzioni coinvolte. La direttrice generale Rita Carisano ha rimarcato la funzione educativa dell’università anche sul fronte ambientale: “La nostra missione non è solo formare professionisti competenti, ma leader consapevoli delle sfide globali. Con Green Mobility i campus diventano un laboratorio di sostenibilità che invita studentesse e studenti a ridurre il loro impatto in ogni aspetto della vita quotidiana“.

Sébastien Guigues, CEO di Renault Italia, ha presentato la Renault 5 come “più di un’auto", definendola “un’icona che si reinventa, capace di unire emozione, tecnologia e responsabilità ambientale". Per Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, il progetto conferma il posizionamento del Gruppo come punto di riferimento infrastrutturale: “Negli ultimi due anni, con il Piano Industriale, Acea ha consolidato il ruolo di leader nei settori idrico, energetico e ambientale. Innovazione e tecnologia sono leve che ritroviamo anche qui“. Infine Enrico Resmini, numero uno di a.Quantum, ha evidenziato come l’iniziativa renda concreta la missione della società: “Abbiamo progettato sistemi resilienti e sicuri, valorizzando le competenze del Gruppo Acea per metterle a disposizione dell’industria e del Paese".

Un campus laboratorio di innovazione sostenibile

Il car sharing elettrico non è l’unico tassello. Luiss offre già un servizio di navette, alimentate a elettrico e metano, che collegano gratuitamente via Parenzo e viale Romania, oltre a infrastrutture di ricarica interne alimentate esclusivamente da energia rinnovabile. Quest’anno, poi, arrivano due novità sviluppate insieme ad Acea: uno studio per ottimizzare i consumi energetici e l’avvio della flessibilità energetica nei campus, un passo che rafforza il ruolo dell’Ateneo come laboratorio di sperimentazione. Non a caso il lancio avviene durante la Settimana Europea della Mobilità, cornice simbolica che mette in evidenza l’impegno dell’Università nel coniugare formazione e responsabilità ambientale.

