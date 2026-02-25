Cerca

Free2move: in arrivo 200 nuove auto in car sharing a Roma, Milano e Torino

La flotta in car sharing di Free2move vede l’introduzione di nuove Opel Corsa a Roma e Torino e Fiat 500e a Milano.

Free2move: in arrivo 200 nuove auto in car sharing a Roma, Milano e Torino
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 25 feb 2026

Free2move, marchio di Stellantis che fornisce nelle soluzioni di mobilità, ha annunciato l’introduzione di 200 nuovi veicoli destinati al car sharing entro febbraio 2026. In particolare, nelle città di Roma e Torino saranno messe in servizio 130 nuove Opel Corsa, mentre a Milano la flotta sarà rafforzata con la Fiat 500e, che contribuisce ad aumentare la quota di veicoli elettrici nella flotta globale dell’operatore.

L’Opel Corsa per le esigenze di car sharing a Roma e Torino

L’integrazione della flotta di veicoli in car sharing nella Capitale e nel capoluogo piemontese è stata guidata da una precisa analisi del mercato di riferimento, basata sui dati. Free2move ha rilevato che l’esigenza degli utenti è quella di avere a disposizione un veicolo adatto non solo all’ambito urbano, ma anche alle strade extraurbane e all’autostrada, magari per un impegno fuori città o per un weekend fuoriporta. Il veicolo scelto è stato la Opel Corsa, che offre le caratteristiche, lo spazio per i bagagli e l’autonomia per soddisfare la domanda di car sharing a lungo termine nelle due città. Sono inclusi nel costo settimanale o mensile, a seconda del piano scelto, l’assicurazione, il carburante e il parcheggio all’interno della Home Area.

La Fiat 500e porta la mobilità elettrica a Milano con stile

Nella capitale della moda l’obiettivo era quello di offrire una soluzione di mobilità che andasse ad affiancarsi al trasporto pubblico in modo sostenibile e con un occhio di riguardo all’eleganza e allo stile. La Fiat 500e si è rivelata il modello ideale per rispondere a queste esigenze, grazie alla motorizzazione 100% elettrica, alle dimensioni compatte (3,63 metri di lunghezza) e al suo design retrò. Inoltre, la piccola citycar consente di incrementare la flotta globale elettrica di Free2move, che già oggi rappresenta il 30% del totale con grande apprezzamento da parte dell’utenza in città come Parigi, Madrid e Amsterdam.

Ricarica semplificata e digitale

Per fornire un’esperienza di utilizzo ottimizzata e intuitiva, a Milano Free2move ha introdotto la ricarica digitale con un processo semplificato direttamente nell’app, che integra tutti i costi di ricarica coperti dal servizio. I clienti possono così ricaricare seguendo facili step:

  • localizzare facilmente una stazione partner;
  • guidare fino a raggiungerla;
  • avviare la ricarica semplicemente premendo “Inizia a ricaricare”;
  • selezionare una colonnina di ricarica disponibile;
  • inserire il numero identificativo, che si trova sotto il QR code;
  • collegare il cavo all’auto;
  • assicurarsi che l’auto sia spenta e bloccata;
  • confermare la sessione nell’app.

In questo modo la ricarica parte immediatamente, senza la necessità di pagamenti o carte aggiuntive, dal momento che Free2move gestisce tutti i costi associati.

