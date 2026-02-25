Michelin Anakee Adventure 2: pneumatico totale per le maxi enduro

Nel panorama delle due ruote le enduro stradali stanno consolidando la loro leadership come segmento sempre più dinamico. Ed è secondo questa logica di mercato che Michelin ha deciso di aggiornare una delle sue coperture chiave per le maxi enduro. Parliamo del pneumatico Anakee Adventure 2. La presentazione italiana nel cuore di Milano, al Moebius, è anche un richiamo non casuale alla Stella Michelin di Moebius Sperimentale e all’anniversario dei 120 anni di Michelin in Italia. In questo contesto Michelin ha lanciato un pneumatico che non vuole essere “estremo”, ma posizionato in modo chiaro: 80% strada, 20% off-road leggero.

Più grip sul bagnato, più durata, meno rumore

La sostanza sta nei numeri dichiarati. Michelin parla di un miglioramento dell’aderenza sul bagnato fino al +10% rispetto alla generazione precedente, ottenuto con nuove mescole ad alte prestazioni a base di silice. Tradotto? Più margine quando l’asfalto cambia.

Poi c’è la durata chilometrica, altro tema centrale per chi macina strada. L’aumento dichiarato è significativo: +7% all’anteriore e +21% al posteriore (con una crescita media indicata intorno al 14%). Qui l’obiettivo non è solo arrivare più lontano, ma farlo con un’usura più uniforme.

Terzo punto? Il comfort acustico. Michelin dichiara –2 dB verso l’esterno e una riduzione sensibile del rumore percepito. Per chi viaggia, soprattutto con casco e velocità autostradali, è una di quelle cose che non fanno titolo ma, sul lungo, cambiano il modo in cui arrivi a destinazione.

Battistrada e “ricetta” tecnica

Il lavoro sul battistrada è stato sviluppato in tal senso. Michelin descrive i tasselli centrali con dimensioni differenziate per modulare le “frequenze" (cioè per non trasformare la gomma in un tamburo su asfalto). Allo stesso tempo, per avere un disegno pensato per dare più presa quando il fondo diventa smosso.

Sul piano delle tecnologie:

2CT bi-mescola, per combinare durata al centro e grip sulle spalle;

Reinforced Radial-X Evo e rinforzi (incluso Aramid Shield) per stabilità e resistenza;

marcatura M+S, coerente con la vocazione all’uso misto.

Ma c’è anche un dettaglio estetico. Il fianco con finitura premium. Il cosiddetto Premium Touch Design. Può sembrare secondario, ma nel mondo maxi enduro l’identità conta. La moto è spesso una scelta “di immagine” e Michelin lo sa bene.

Dove si posiziona

L’Adventure 2 non arriva da solo. Completa una gamma già ricca di Michelin.

Road 6: 100% strada;

Anakee Road: 90/10;

Anakee Adventure 2: 80/20;

Anakee Wild: 50/50.

In termini pratici, significa che chi guida una BMW GS, una Ducati Multistrada, una Triumph Tiger, una KTM Super Adventure, una V-Strom o una Moto Guzzi V85 può “scegliere il proprio mix” senza uscire dalla famiglia.

Un lancio che parla anche di Italia

Infine c’è il livello strategico. Michelin lega l’operazione a un’idea di presenza industriale e di continuità. Dal 1906 (quando l’Italia fu il primo Paese dopo la Francia ad accogliere l’azienda) fino a oggi. E accanto al racconto storico porta numeri e geografia produttiva. Piemonte come cuore nazionale per molte attività industriali, mentre le coperture moto arrivano da stabilimenti in Spagna, Francia e Thailandia.

Il segmento maxi enduro continuerà a crescere e Michelin vuole esserci da protagonista. L’Anakee Adventure 2 è un pnuematico pensato proprio per presidiare un mercato più dinamico con un prodotto pensato per chi, oggi, usa davvero la moto in modo totale.