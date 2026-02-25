Fiat Argo 2027: la versione brasiliana della Grande Panda debutterà a settembre

Il mercato sudamericano occupa un posto sempre più centrale nella strategia di Stellantis. Olivier François, CEO di Fiat , ha già chiarito che la nuova Grande Panda europea sarà prodotta in Brasile, dove verrà commercializzata con il nome Argo. Proprio in Brasile è iniziata la produzione della nuova generazione della Fiat Argo. I primi esemplari di pre-serie stanno infatti circolando nello stabilimento di Betim, nello Stato di Minas Gerais. Il lancio è atteso per luglio 2026. In estate, infatti, Fiat celebrerà il cinquantesimo anniversario in Brasile, ma la produzione di serie inizierà effettivamente alla fine di agosto.

Cosa sappiamo sulla prossima Fiat Argo

Il modello condivide la piattaforma modulare CMP con la Fiat Grande Panda e la Citroen C3. Avrà comunque caratteristiche specifiche per il mercato sudamericano. Rispetto alla versione attuale l’Argo aumenterà le dimensioni con 3,99 metri di lunghezza, 1,76 metri di larghezza, 1,57 metri di altezza e un passo di 2,54 metri.

Sul fronte estetico, la nuova Argo si allontana dalle linee spigolose e pixelate della Grande Panda europea. Il frontale è più sobrio e lineare, la firma luminosa sottile e raffinata, mentre la parte posteriore abbandona le geometrie nette in favore di un profilo più armonioso. Gli sportelli non avranno il nome del modello in rilievo. In questo modo si riducono i costi di produzione. I render che stanno circolando mostrano un carattere da crossover urbano, con una carrozzeria rialzata pensata per affrontare le infrastrutture stradali sudamericane.

Anche la gamma delle motorizzazioni risponde ovviamente alle specificità del mercato brasiliano. La versione di accesso monta il FireFly 1.0 tre cilindri aspirato. Il motore da 71 CV (a benzina) e 75 CV (con etanolo). La coppia raggiunge circa 105 Nm. Questa unità è abbinata a un cambio manuale a cinque rapporti.

Per gli allestimenti superiori arriva invece il Turbo Flex 200. È un quattro cilindri turbo integrato con un sistema mild hybrid 12V. Questo porta la potenza a 125 CV (benzina) e a 130 CV (etanolo). In questo caso la coppia massima si attesta a circa 200 Nm. La trasmissione in questo caso è un cambio automatico CVT con simulazione di sette rapporti. Il motore 1.3 FireFly sarà invece destinato ai mercati di Argentina, Cile e Colombia.

Una novità rilevante riguarda la sicurezza. Per la prima volta nella storia di Fiat in Brasile, il modello monta di serie sei airbag e sistemi ADAS di assistenza alla guida, avvicinando l’offerta sudamericana agli standard europei. L’abitacolo riprende l’impostazione della Grande Panda ma con materiali e finiture specifiche per il mercato locale, con un pannello dal design più orizzontale, schermo panoramico e dettagli colorati nell’abitacolo.

Il futuro della Fiat Argo

La nuova generazione non sostituirà immediatamente l’Argo attuale. Il modello attuale rimarrà in commercio con la nuova versione che verrà venduta parallelamente. È una strategia che Stellantis ha già adottato in passato con la Palio e la Uno. In questo modo il gruppo punta a gestire la transizione senza perdere quota nel segmento di accesso.

Secondo alcune indiscrezioni, l’ambizione di Stellantis per questo modello andrebbe oltre i confini sudamericani. La nuova Argo potrebbe essere il primo veicolo sviluppato in Brasile a essere prodotto anche per il mercato europeo, con adattamenti estetici e una denominazione diversa. Non è escluso, sempre secondo fonti non ufficiali, che una logica simile possa riguardare in futuro anche l’erede del pickup Strada, oggi venduto esclusivamente in Sud America.