Le FIAT costano troppo, in arrivo versioni più economiche: l'erede della Panda a meno di 15 mila euro

Le FIAT sono diventate troppo care. Il CEO Olivier François è molto esplicito parlando con i colleghi francesi di Auto Infos a margine del Salone di Bruxelles. Per questo, hanno deciso di lanciare nuove versioni più accessibili dei loro modelli. Alcune le abbiamo già viste. Pensiamo ad esempio alla FIAT Grande Panda solo a benzina e con cambio manuale che ha permesso di ridurre il listino di questo modello. Insomma, serve un riposizionamento per proporre vetture ad un prezzo più accessibile. Il numero uno di FIAT ha quindi colto l’occasione per raccontare qualcosa di più sulla strategia di prodotto, anticipando alcuni dettagli anche sull’erede della Panda.

NUOVI MODELLI PIÙ ECONOMICI

FIAT si è sempre contraddistinta negli anni passati per offrire vetture accessibili, economicamente parlando. Più di recente, però, le cose sono cambiate e per il CEO non va bene. Bisogna quindi tornare a proporre vetture che i clienti possano acquistare. Come detto, sono in arrivo versioni più accessibili di alcuni modelli. Della Grande Panda a benzina abbiamo già detto. Presto, arriverà anche una nuova versione entry level della FIAT 600 anche lei dotata di un motore solo benzina, cioè senza ibridazione, da 100 CV che andrà ad affiancare le varianti ibride ed elettriche. In questo modo sarà possibile abbassare il prezzo d’accesso del nuovo B-SUV.

FIAT FASTBACK E GIGA PANDA

Ma le novità in casa FIAT per il 2026 non sono certo finite. Come evidenzia Olivier François, grazie alle piattaforme di Stellantis, FIAT proporrà diverse novità prossimamente. In particolare, nella seconda metà dell’anno lancerà un nuovo modello compatto che sarà proposto in due versioni differenti e che farà parte della famiglia della Grande Panda. Si caratterizzerà per un ampio spazio all’interno dell’abitacolo e per un prezzo contenuto. Già sappiamo che in arrivo ci sono le nuove FIAT Fastback di cui abbiamo visto diverse foto spia e Giga Panda (nome provvisorio). Modelli che saranno sia ibridi e sia 100% elettrici.

L’EREDE DELLA PANDA

Ancora più interessante il riferimento all’erede della Panda, un modello molto importante per FIAT che anche nel 2025 è stata l’auto più venduta in Italia.

La nostra prima priorità è sostituire la Panda con un modello più piccolo, più semplice e molto più economico, nello spirito della Panda originale del 1980!

Vettura che sarà multinergia e quindi possiamo immaginare sia ibrida e sia 100% elettrica. In ogni caso, Olivier François è molto chiaro soprattutto sul prezzo. Il listino dell’erede della FIAT Panda partirà da meno di 15.000 euro. Inoltre, altra novità interessante, FIAT sta lavorando a un ritorno alle monovolume. Del resto, già al Salone di Bruxelles ha fatto il suo debutto la nuova FIAT Qubo L. Un ruolo sempre più importante lo rivestirà il mercato sudamericano. In Brasile sarà prodotta la Grande Panda dove sarà venduta con il nome Argo. A quanto pare, infine, l’erede del pickup Strada venduto oggi in Sud America, in futuro potrebbe arrivare anche in Europa.