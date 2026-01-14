È a meno di 50€ lo strumento per misurare la qualità dell’olio motore

Dell’olio motore siamo abituati a verificarne la quantità (il livello), non la qualità. Eppure anche il degrado è un parametro molto importante per garantire la massima efficienza e sicurezza delle prestazioni del motore. Se alcune auto moderne anche i computer di bordo che analizzano anche questo parametro, per chi possiede una vettura sprovvista di questa tecnologia è possibile fare riferimento al tester portatile AS503, in offerta su Amazon a meno di 50€. È uno strumento compatto e utile per avere un riscontro immediato sulla qualità dell’olio motore.

Come funziona questo tester

Il dispositivo è progettato per valutare lo stato dell’olio motore attraverso una sonda ottica ad alta precisione, in grado di rilevare l’efficienza del lubrificante e indicarne la temperatura. Questo permette sia di diagnosticare eventuali anomalie, sia di monitorare l’usura in funzione dell’uso effettivo del veicolo. Lo strumento è compatibile con la maggior parte degli oli in commercio, sia per motori a benzina sia per motori diesel, ed è dotato di un display LCD da 2,8” con retroilluminazione così da poterlo utilizzare tranquillamente anche in ambienti poco illuminati.

Il tester sfrutta un sensore optoelettronico integrato nella sonda, in grado di valutare la trasmittanza dell’olio, ovvero la quantità di luce che riesce a passare attraverso il campione analizzato. Questo parametro permette di capire se l’olio ha perso le sue proprietà lubrificanti a causa di ossidazione, contaminazione o semplice usura. Un valore negativo o al di sotto dei parametri ideali può indicare che l’olio ha perso parte delle sue proprietà lubrificanti, oppure che è contaminato da residui di combustione o da particelle metalliche. In questi casi, è consigliabile procedere con la sostituzione dell’olio, anche se il chilometraggio non ha ancora raggiunto la soglia prevista.

La sonda è lunga 80 centimetri e flessibile, rivestita in PTFE (un materiale resistente all’olio e alla corrosione) e può essere inserita nel foro della stecca dell’olio (quella utilizzata per il controllo del livello) e dopo pochi secondi dall’inserimento il sensore restituisce i dati relativi alla qualità e alla temperatura dell’olio. Uno strumento semplice ma efficace per tenere sotto controllo una delle componenti più importanti del motore.