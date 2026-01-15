Mazda stacca la spina alla MX-30 R-EV range extender con motore rotativo

A maggio 2025, Mazda aveva interrotto la produzione della MX-30, un crossover 100% elettrico che non aveva avuto un particolare successo. Per questo motivo, la sua vita commerciale era stata relativamente breve. La casa automobilistica aveva però dichiarato che la Mazda MX-30 sarebbe stata ancora offerta nella variante dotata di un range extender. Modello molto particolare perché dispone di un motore rotativo come generatore di energia. Adesso, Mazda ha deciso di interrompere la produzione della MX-30 R-EV per l’Europa. Lo riportano i colleghi inglesi di Autocar. Un portavoce della casa automobilistica ha fatto poi sapere che questo modello è stato cancellato per una “combinazione di motivi”, tra cui “tendenze dei consumatori” e “priorità di produzione”.

VENDITE BASSE

A contribuire a questa decisione anche lo scarso successo commerciale. Sia la versione 100% elettrica e sia quella range extender hanno venduto poco. Di conseguenza, Mazda ha deciso di interrompere la produzione di questo crossover per il mercato europeo. La MX-30 rimane in vendita in Giappone, dove è offerta con motore a benzina. La produzione della versione range extender per il mercato giapponese è stata sospesa, ma riprenderà quest’estate. L’offensiva elettrica di Mazda però non si ferma. Da pochi mesi la casa automobilistica ha lanciato la berlina elettrica Mazda6e e al Salone di Bruxelles ha portato al debutto il nuovo SUV elettrico Mazda CX-6e.

Inoltre, il range extender con tecnologia Wankel non sarà messo da parte dato che il marchio giapponese lo ha inserito anche nei concept Iconic SP e Vision X-Coupé. Sappiamo poi che la casa automobilistica sta anche lavorando al suo primo veicolo elettrico su piattaforma dedicata, modello che dovrebbe essere lanciato nel corso del prossimo anno.

MAZDA MX-30 R-EV

Ricordiamo che su Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV è presente un motore elettrico da 125 kW/170 CV e una coppia di 260 Nm, mentre il motore rotativo a benzina da 55 kW/75 CV e 117 Nm è utilizzato per alimentare un generatore che ricarica la batteria da 17,8 kWh durante la marcia. MX-30 R-EV offre un’autonomia puramente elettrica di 85 km, sufficiente per gli spostamenti quotidiani, e un’autonomia totale fino a 630 km, grazie al range extender.