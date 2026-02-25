Electroverse: 100.000 clienti in Italia per l'app di Octopus Energy che semplifica la ricarica pubblica

Electroverse ha superato la soglia dei 100.000 clienti in Italia. La piattaforma per la ricarica pubblica di veicoli elettrici sviluppata da Octopus Energy ha raggiunto questo traguardo a meno di tre anni dal lancio nel mercato italiano (avvenuto a fine 2023). A livello europeo, Electroverse si è affermata come la più grande app del settore, con accesso a circa 1,3 milioni di colonnine di ricarica pubblica distribuite in oltre 40 Paesi e gestite da più di 1.300 operatori. Un dato che segue quello dell’estate scorsa con il quale dall’app è possibile accedere a oltre 1 milione di colonnine di ricarica pubblica in tutto il mondo.

La crescita di Electroverse

In Italia la crescita è stata rapida. La piattaforma dà oggi accesso a oltre 72.500 punti di ricarica, con una crescita che sfiora il 98% in poco più di due anni, coprendo complessivamente più del 95% delle colonnine pubbliche del nostro Paese. Un risultato raggiunto attraverso 80 partner attivi. Il modello commerciale si basa su una sola card e una sola app, senza costi aggiuntivi o canoni fissi, con supporto integrato per Apple CarPlay e Android Auto e un pianificatore di percorso che consente di organizzare le soste di ricarica durante la navigazione.

Electroverse è disponibile anche per le aziende che gestiscono flotte di veicoli elettrici. In questo ambito sono previste funzionalità aggiuntive a pagamento, una piattaforma online dedicata e opzioni di reportistica personalizzabile. Elementi utili per semplificare la gestione operativa.

Sul fronte delle partnership, Octopus ha annunciato un accordo con Freenow by Lyft, la piattaforma per la prenotazione di taxi. Grazie all’intesa, i tassisti e le reti di partner Freenow italiani potranno beneficiare di un risparmio stimato superiore al 44% sui costi di ricarica pubblica, pari a circa 773 euro annui, ricaricando attraverso la rete Electroverse.

La strategia di Octopus Energy

Parallelamente alle colonnine di ricarica, Octopus Energy ha sviluppato Intelligent Octopus. Si tratta di una tecnologia che ottimizza automaticamente la ricarica domestica di veicoli elettrici, batterie di accumulo e pompe di calore nei momenti in cui l’energia pulita è più abbondante e conveniente nella rete. La soluzione controlla attualmente oltre 400.000 dispositivi nel mondo e circa 3.000 in Italia, a meno di un anno dal lancio nel mercato italiano.

Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia, ha parlato della strategia dell’azienda:

“Electroverse sta dimostrando che la mobilità elettrica può essere semplice. Un’unica app, una sola card e nessun costo aggiuntivo: chi guida elettrico non deve più perdersi tra decine di piattaforme diverse. Con Intelligent Octopus facciamo lo stesso a casa, automatizzando la ricarica nei momenti più vantaggiosi e riducendo la spesa energetica.”