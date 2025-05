Promozione DFSK, continua la campagna Momenti di Glory: incentivi su tutta la gamma

Gli incentivi statali per l’acquisto di una nuova auto non ci sono più e quindi DFSK ha deciso di prorogare la sua campagna promozionale chiamata “Momenti di Glory” che offre vantaggi su tutta la gamma con bonus compresi tra 1.500 e 4.000 euro.

GLI INCENTIVI DFSK

L’offerta si rivolge ad un’ampia platea di possibili acquirenti, anche i neopatentati che potranno acquistare il modello Glory 500 ad un prezzo di 16.500 euro. Gli incentivi sono comunque proposti anche sui modelli più grandi come Glory 580, Glory 600 ed E5. Questo lo schema delle scontistiche e dei nuovi prezzi per ogni singolo modello.

DFSK Glory 500 Manuale ICE e GPL Sconto 1.488 euro 16.500 euro DFSK Glory 500 Automatico/Standard ICE e GPL Sconto 1.500 euro 18.288 euro DFSK Glory 500 Automatico/Luxury ICE e GPL Sconto 1.500 euro 19.988 euro DFSK Glory 580 Automatico ICE e GPL Sconto 3.488 euro 23.500 euro DFSK Glory 600 Automatico ICE e GPL Sconto 1.500 euro 27.988 euro DFSK Glory F5 Automatico ICE e GPL Sconto 2.000 euro 27.988 euro DFSK E5 Automatico PHEV Sconto 4.000 euro 32.888 euro

Da evidenziare che questi prezzi non includono IPT e messa in strada. La vernice metallizzata costa 488 euro e l’impianto GPL 1.800 euro. L’importatore China Car Company offre una garanzia di 5 anni o 100.000 km sui nuovi modelli DFSK acquistati presso la rete dei concessionari ufficiali. Inoltre, per chi avesse bisogno di un finanziamento, DFSK offre la possibilità di pagare la prima rata a settembre. Va detto che salvo ulteriori proroghe la campagna promozionale terminerà alla fine del mese di giugno.