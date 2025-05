Compri una Tesla nuova? Arriverà a casa guidando da sola

Questo, almeno, è il proposito di Elon Musk. Ovviamente non parliamo dell’Europa ma degli Stati Uniti. Se tutto andrà secondo i piani, e con Tesla lo sappiamo le soprese sono dietro l’angolo, il CEO Elon Musk avrà un mese di giugno estremamente impegnativo. Ad Austin, in Texas, dovrebbe infatti prendere il via il tanto atteso servizio di robotaxi di cui molto si è discusso negli ultimi mesi. Non sarà utilizzato il Cybercab come sappiamo, ma una flotta di Model Y. Inoltre, a quanto pare sempre dal mese di giugno le nuove Tesla raggiungeranno le case dei proprietari in maniera autonoma, guidando da sole.

FANNO TUTTO LORO

In realtà, chi conosce bene Elon Musk si potrà ricordare che il numero uno di Tesla ha più volte ribadito in passato che le sue vetture, in futuro, si sarebbero consegnate da sole ai clienti. Inizialmente, sembrava che l’azienda avrebbe adottato questa soluzione nelle aree vicine ai suoi stabilimenti americani: l’area metropolitana di Austin, in Texas, e potenzialmente nella Bay Area di San Francisco, nella California settentrionale, dove opera lo stabilimento di Fremont.

For the past several days, Tesla has been testing self-driving Model Y cars (no one in driver’s seat) on Austin public streets with no incidents. A month ahead of schedule. Next month, first self-delivery from factory to customer. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025

Dopo la conferma che Tesla sta testando da diversi giorni i robotaxi senza conducente ad Austin, Elon Musk, attraverso un messaggio su X (ex Twitter) ha annunciato questa interessante novità che sulla carta renderebbe quasi del tutto superflue le concessionarie visto che le auto arriverebbero da sola presso le abitazioni dei clienti. Questa novità pare sarà disponibile sempre da giugno anche se non sono stati condivisi ulteriori dettagli. Visto che il servizio di robotaxi partirà ad Austin, è possibile che il servizio di consegna autonoma inizi sempre da qui. Ovviamente sempre che effettivamente si parta davvero perché quando Musk fornisce delle tempistiche, sono sempre da prendere con le dovute cautele.

Tuttavia, sappiamo bene come Tesla sia oggi molto impegnata nello sviluppo della guida autonoma su cui punta tantissimo. Elon Musk, lo ha fatto capire durante la presentazione del Cybercab, si immagina un futuro in cui i trasporti saranno gestiti da vetture a guida autonoma per cui un ovvio passo di questo sviluppo tecnologico è quello di permettere alle auto di raggiungere i loro nuovi proprietari in maniera del tutto autonoma, rendendo l’acquisto di un nuovo veicolo ancora più comodo.

Insomma, il mese di giugno sarà davvero “caldo” per Tesla. Non rimane quindi che attendere novità sullo sviluppo dei piani sulla guida autonoma dell’azienda di Elon Musk.