Alfa Romeo Junior alla prova del test dell'alce: come si comporta? | Video

Il test dell’alce è da sempre molto interessante in quanto mette in evidenza il comportamento dinamico di una vettura e soprattutto le reazioni che possono mettere in difficoltà il conducente in determinate situazioni. Come si comporta la nuova Alfa Romeo Junior nel test dell’alce? I colleghi spagnoli di Km77 hanno voluto sottoporre il nuovo B-SUV della casa automobilistica italiana a questo specifico test per verificarne il comportamento. Trattandosi di un modello Alfa Romeo, ci si aspettava una dinamica di guida di alto profilo. Dunque, che risultato è stato ottenuto?

Semplificando, ricordiamo che il test dell’alce o Moose Test prevede molto semplicemente che il pilota mantenga la vettura ad una velocità costante fino ad un certo punto ben preciso quando effettua una sterzata improvvisa per simulare una manovra di emergenza per evitare un ostacolo presente sulla strada. Subito dopo effettua una sterzata nel verso opposto per tentare di rientrare nella corsia di marcia. La prova consiste nel ripetere progressivamente questa manovra d’emergenza a velocità sempre crescenti, fino a che l’auto non perde aderenza o inizia a sbandare.

La prova effettuata con la nuova Alfa Romeo Junior ha messo in luce un comportamento sicuro ma con un comportamento inferiore a quello che si potrebbe attendere da una vettura della Casa del Biscione.

IL RISULTATO DEL TEST DELL’ALCE

L’auto provata è un esemplare con motorizzazione Mild Hybrid da 145 CV e pneumatici Goodyear EfficientGrip Performance 2. Alfa Romeo Junior ha mostrato un comportamento sicuro e prevedibile nel test dell’alce ma non è andata oltre i 72 km/h. Si tratta di un dato in linea con vetture del calibro dell’Audi A3. Tuttavia, secondo i colleghi spagnoli ci si attendeva qualcosa di più. Ad impedire un risultato migliore ci sarebbero stati un eccessivo rollio e la mancanza di aderenza degli pneumatici anteriori. Nella pratica, il B-SUV alle velocità più elevate ha manifestato una perdita di aderenza dell’anteriore (sottosterzo) prima del previsto. Inoltre, durante i test, in un paio di occasioni la ruota posteriore destra si è sollevata da terra.



In ogni caso, i colleghi spagnoli sottolineato che la Junior. Il B-SUV è stato sottoposto anche ad unain cui si è comportato bene ottenendo un tempo interessante. Tuttavia, dopo 3 passaggi è stato necessario concludere i test a causa dei, probabilmente anche a causa delle alte temperature.