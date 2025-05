Nuove Audi A5 e S5: ci pensa Goodyear allo sviluppo degli pneumatici

La lunga collaborazione tra Goodyear e Audi entra in una nuova fase con lo sviluppo di una gamma completa di pneumatici di primo equipaggiamento (anche OE) per le rinnovate Audi A5 e S5. Frutto di un progetto congiunto particolarmente articolato, il risultato finale comprende ben dieci versioni di pneumatici realizzati su specifica del costruttore tedesco, tra cui una declinazione inedita dell’Eagle F1 Asymmetric 6 progettata interamente attraverso simulazioni virtuali.

UN PO’ PER TUTTI I GUSTI

Il nuovo programma OE si inserisce in un più ampio impegno da parte di Goodyear come fornitore ufficiale per i modelli più performanti della casa dei quattro anelli. La partnership, già consolidata con vetture come la Q6 e-tron , la e-tron GT quattro e la RS e-tron GT, si estende ora alle nuove berline e station wagon del segmento medio-premium, per le quali è stato sviluppato

Tre le linee di prodotto impiegate: gli Eagle F1 Asymmetric 6, destinati all’impiego estivo su strada; gli Eagle F1 SuperSport, più estremi e vicini al mondo del motorsport; e infine gli UltraGrip Performance 3, studiati per l’uso invernale con un’attenzione particolare al comportamento su neve e fondi bagnati. Le misure disponibili spaziano da 17 a 20 pollici, adattandosi alle diverse configurazioni delle A5 e S5.



REALTA’ DIGITALIZZATA

Particolarmente significativo è il contributo della simulazione virtuale, tecnologia che ha permesso di sviluppare una versione dell’Eagle F1 Asymmetric 6 interamente attraverso il Driving Simulator di Goodyear presso l’Innovation Center in Lussemburgo. Questo strumento, attivo da circa un anno, consente di replicare fedelmente il comportamento del veicolo e dello pneumatico, riducendo la necessità di test fisici e accelerando il processo di validazione.



COSI, LA GAMMA

Secondo i dati forniti dall’azienda, lo sviluppo di questo pneumatico ha richiesto dieci mesi e ha portato all’approvazione da parte di Audi già alla prima iterazione fisica, dopo soli due cicli virtuali. In fase di collaudo, sono stati analizzati parametri come. Quest’ultima, in particolare, è una delle caratteristiche chiave richieste da Audi per i modelli A5, pensati per offrire comfort ed efficienza. Diversamente, per la S5 l’obiettivo progettuale era focalizzato sulle prestazioni.

I dettagli tecnici confermano l’ampiezza della gamma: tra le misure disponibili figurano, ad esempio, 205/50R17 e 235/45R18 per l’Asymmetric 6, 245/40R19 e 245/35R20 per il SuperSport, fino alle specifiche invernali 215/55R17 e 245/40R19 per l’UltraGrip Performance 3, quest’ultimo già premiato nei test indipendenti per la sua sicurezza e silenziosità.





