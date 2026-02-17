Hyundai testa un nuovo mini SUV elettrico: potrebbe essere la futura Ioniq 1

Un nuovo prototipo Hyundai è stato avvistato su strada e le immagini diffuse dai media cinesi suggeriscono diverse novità interessanti. Innanzitutto che quel modello potrebbe essere la futura Ioniq 1 (destinata a diventare il modello elettrico più piccolo e più accessibile dell’intera famiglia Ioniq), ma anche la possibilità che possa utilizzare una piattaforma diversa dalla E-GMP.

La sigla HE1

L’elemento forse più interessante riguarda il codice identificativo, ovvero “HE1”. Non è un dettaglio perché i precedenti modelli della gamma, tra cui Ioniq 5 e Ioniq 9, erano identificati con codici che terminano in “E”, a indicare la loro appartenenza alla piattaforma E-GMP. La sigla diversa lascia aperta la questione su quale architettura tecnica sia alla base di questo nuovo modello. E, appunto, non è un dettaglio da poco.

Dal punto di vista estetico il prototipo immortalato da questi scatti si presenta con una carrozzeria compatta e dalla forma squadrata. Per alcuni aspetti simile a quella di un piccolo SUV. Lo stile si discosta da quello della Ioniq 3, che adotta invece una silhouette da fastback più bassa e filante. Alcuni elementi sembrano però condivisi con quest’ultima, tra cui i gruppi ottici sdoppiati e lo spoiler posteriore a coda d’anatra. La Ioniq 3 raggiunge una lunghezza di 4.287 mm, il che lascia supporre che la Ioniq 1 si collochi su dimensioni ancora più contenute, anche se dalle immagini non è possibile ricavare questo dato. Una dimensione che permetterebbe alla Ioniq 1 di rientrare nella nuova categoria M1E dell’Unione Europea.

Il fatto che il veicolo sia stato intercettato in India è un altro dettaglio che suggerisce diverse informazioni importanti. La produzione dovrebbe infatti avvenire presso uno stabilimento Hyundai nel Paese, una scelta coerente con l’obiettivo di contenere i costi. Il mercato europeo è comunque nel mirino, con un prezzo ipotizzato al di sotto dei 20.000€.

A proposito della Ioniq 3. La nuova compatta elettrica debutterà a livello globale ad aprile, con la produzione che partirà in Turchia a metà 2026. Il prezzo di partenza atteso si attesta intorno ai 28.000€, collocandola tra l’Inster EV e la Kona Electric nel listino europeo.