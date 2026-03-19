Anantara Concorso Roma: un nuovo concorso d’eleganza dedicato alle auto italiane

Roma si appresta a diventare un punto di riferimento per l’automobilismo d’epoca mondiale con il debutto di Anantara Concorso Roma. L’evento, organizzato dall’Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel e presentato da UBS, è riservato alle più esclusive auto storiche italiane e nasce non solo per celebrarne il design e la tecnica, ma più in generale per esaltare l’eccellenza del Made in Italy.

Un parterre di vetture rarissime

Protagoniste assolute del concorso d’eleganza saranno le 70 auto italiane selezionate tra quelle più rare e prestigiose e provenienti da collezioni private di tutto il mondo. Il percorso espositivo ripercorrerà l’intera epopea motoristica nazionale: dai modelli pionieristici alle eleganti vetture anteguerra, fino alle auto da corsa dell’epoca d’oro e alle moderne supercar.

Tra le auto più attese tre Ferrari che hanno segnato la storia di Le Mans: la 250 LM del 1961, la 275P del 1963 e la pluripremiata 499P. A valutare l’eleganza di questi gioielli, suddivisi in 16 classi, sarà una giuria internazionale di altissimo profilo guidata dal Chief Judge Adolfo Orsi Jr e dal Giudice Onorario Lorenzo Ramaciotti.

L’eleganza nel cuore di Roma

Oltre all’esclusivo concorso d’eleganza, il programma dell’evento prevede anche momenti di condivisione con la città. Il Giro d’Anantara (Venerdì 17 aprile) è una sfilata che partirà da Piazza della Repubblica per attraversare le strade più iconiche della capitale. Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, la kermesse si sposterà tra Casina Valadier e Piazza Bucarest, all’interno dei giardini di Villa Borghese, dove il pubblico potrà ammirare le vetture da vicino. Roma vanta una importante tradizione motoristica, legata alla Mille Miglia e al Gran Premio di Roma, che proprio qui vide la prima vittoria storica di una Ferrari nel 1947.

Le iniziative per la città

L’Anantara Concorso Roma si distingue anche per il suo impegno sociale. In collaborazione con le ACLI di Roma, l’evento sostiene progetti di solidarietà come la “Dispensa Solidale”, volta a trasformare lo spreco alimentare in risorsa per le famiglie in difficoltà.

Un appuntamento annuale

Come sottolineato dagli organizzatori, l’obiettivo è consolidare questo appuntamento come una ricorrenza annuale nel calendario internazionale dei concorsi d’eleganza. I biglietti giornalieri (sabato o domenica) per il pubblico, con accesso al Concorso presso il parco di Villa Borghese, sono disponibili al prezzo di 95 euro.