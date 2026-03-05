I prezzi dei carburanti aumentano ancora: diesel a 2,5 euro in autostrada

I carburanti continuano la loro corsa al rialzo, accentuata dopo l’inizio del conflitto in Iran. Nonostante gli stessi gestori, attraverso le associazioni Faib, Fegica e Figisc, abbiano ribadito che gli aumenti sono del tutto ingiustificati, i prezzi alla pompa continuano ad aumentare giorno dopo giorno.

Diesel ai massimi da due anni

In base alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, si evince che la benzina ha superato abbondantemente quota 1,7 euro al litro in media nazionale nella modalità self service, mentre il gasolio si attesta a più di 1,8 euro al litro nella stessa modalità. A questi livelli il prezzo del gasolio ha raggiunto il massimo da marzo 2024, mentre la benzina è al livello più alto da dicembre 2025. Ecco i prezzi in dettaglio:

Benzina self service a 1,724 euro/litro;

Benzina servito a 1,859 euro/litro;

Diesel self service a 1,815 euro/litro;

Diesel servito a 1,945 euro/litro.

In autostrada

La situazione prezzi è ancora più preoccupante in autostrada, dove il gasolio servito ha già raggiunto, per fortuna solo in alcune stazioni di servizio, i 2,5 euro al litro. Per quanto riguarda la media nazionale, la benzina si attesta a 1,816 euro al litro (modalità servito a 2,072 euro/litro), mentre il gasolio self service a 1,903 euro al litro (servito 2,157). Qui sotto il dettaglio dei prezzi in autostrada: