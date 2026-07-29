Mini Countryman: in arrivo un'edizione speciale per l’off-road

Le maestose Montagne Rocciose, negli Stati Uniti, rappresentano l’affascinante quanto impegnativo scenario scelto per il test di collaudo di una nuova edizione speciale della Mini Countryman. Tra altitudini elevate, passi montani, fitti boschi e condizioni meteorologiche estremamente mutevoli, questo territorio è perfetto per mettere a dura prova le capacità off-road del veicolo.

Estetica specifica

La vettura è mostrata ancora camuffata, ma è comunque visibile un allestimento fuoristradistico non estremo. Più probabile una caratterizzazione estetica specifica e più “campagnola” rispetto alla Countryman “normale”, oltre ad un’altezza da terra maggiorata. Non sappiamo se ci saranno modifiche tecniche importanti, ma è ipotizzabile una modalità di gestione dedicata della trazione integrale.

Test in condizioni difficili

Pensata per l’avventura, il nuovo modello viene spinto oltre i tradizionali limiti lungo piste sterrate, tracciati rocciosi e remote strade di montagna. I collaudi in condizioni reali sono fondamentali per garantire sicurezza, fiducia e stabilità su terreni complessi, impossibili da replicare fedelmente sui classici tracciati di prova.

il debutto a ottobre

Jean-Philippe Parain, Responsabile del marchio Mini, ha dichiarato:

Mini ha sempre puntato a trasformare ogni viaggio in un’avventura. È stato proprio questo spirito a guidare il progetto sin dall’inizio. Siamo incredibilmente entusiasti di essere a un passo dal presentare questa nuova e robusta aggiunta alla famiglia Mini Countryman. Fedele allo spirito Mini, questo modello unisce prestazioni e personalità e aprirà la strada a ancora più opportunità per avventure indimenticabili.

Il percorso di sviluppo è alla sue battute finali in vista della presentazione in programma il prossimo ottobre, quando il modello farà la sua prima apparizione ufficiale nel corso dell’anteprima mondiale.