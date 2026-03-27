Aprilia RS 457 GP Replica: look da MotoGP al prezzo di 7.550 euro

Nel mondo delle moto sportive leggere Aprilia ha deciso di alzare nuovamente l’asticella. E lo fa con una versione che non passa certo inosservata. Parliamo della nuova RS 457 GP Replica (già anticipata ad EICMA 2025). Una moto che nasce già convincente e che ora arriva ufficialmente sul mercato e si presenta con quel pizzico di cattiveria in più.

Una sportiva che parla ai giovani (e lo fa forte e chiaro)

La RS 457, nel giro di poco tempo, si è ritagliata uno spazio importante tra le moto guidabili con patente A2. Non per caso. E’ leggera, intuitiva e con un carattere bello deciso. In pratica è diventata una scelta quasi naturale per chi vuole iniziare senza rinunciare al gusto della guida sportiva.

E qui arriva la versione GP Replica, che prende quella base già azzeccata e la spinge un po’ più in là. Il risultato? Una moto che strizza l’occhio alla pista senza perdere la “testa su strada”.

Tecnologia, qui si comincia a fare sul serio

Dentro non è cambiata l’anima. Bensì è stata rifinita come si deve. Il bicilindrico da 35 kW (457 cc.), il massimo consentito per l’A2, resta perciò il cuore pulsante, ma quello che colpisce è come tutto il resto gli gira intorno.

Il peso contenuto (159 kg a secco) si traduce in una maneggevolezza assoluta. E poi c’è il quick shift di serie. Ovvero cambi marcia senza frizione, in salita e in scalata, proprio come nelle moto da gara. Una chicca che almeno una volta va provata.

Le frenate? Ancora più decise grazie a pastiglie anteriori più performanti. E tutta l’elettronica, quindi Ride by Wire, traction control regolabile, ABS e modalità di guida, lavora in silenzio, ma c’è, eccome se c’è.

Il richiamo della MotoGP: non solo livrea, ma identità

E qui chiaramente si entra nel campo delle emozioni. Perché la versione GP Replica è un omaggio diretto al mondo delle corse. I colori nero lucido e opaco, insieme alle grafiche ufficiali, richiamano senza troppi giri di parole la RS-GP impegnata in MotoGP. Le stesse livree che si vedono in pista, portate da piloti come Marco Bezzecchi e Jorge Martín.

A completare il pacchetto ci sono dettagli che fanno la differenza: la cover monoposto che rende la linea più aggressiva e le finiture nere su telaio, forcellone e piastra di sterzo. Piccole cose? Mica tanto.

Il prezzo? Ci vogliono 7.550 euro. Una cifra che posiziona la RS 457 GP Replica come una proposta concreta. In primis per chi vuole entrare nel mondo delle sportive. Non è solo una moto “per iniziare”. E’ una moto che vuole crescere insieme a chi la guida e, perché no, far venire quel sorriso sotto il casco.