Una di queste sarà l'auto più bella del 2025. Ecco le finalista del Car Design Award

L’auto più bella del 2025? Lo scopriremo il 22 aprile quando saranno annunciati i vincitori del Car Design Award 2026. La premiazione si terrà presso l’ADI Design Museum di Milano, durante la Milano Design Week 2026. Intanto, la giuria ha annunciato le auto finaliste che si contenderanno questo prestigioso premio. Ricordiamo che da regolamento, i giurati hanno selezionato 10 modelli per la categoria Production Cars e 10 modelli per la categoria Concept Cars svelati tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2025. Inoltre, sono stati selezionati 5 marchi che si sono distinti per il linguaggio formale della loro intera gamma di prodotti nella categoria Brand Design Language.

CAR DESIGN AWARD 2026, LE FINALISTE

Concentrandoci sulla categoria Producion Cars, che vetture sono arrivate in finale a contendersi questo premio?

Alpine A390

Audi A6 Avant

BMW iX3

Ferrari 849 Testarossa

Geely Galaxy M9

Jeep Compass

Kia EV4

Mercedes-Benz CLA

Polestar 5

Renault Twingo E-Tech Electric

Troviamo dunque diversi modelli elettrici e anche cinesi. Spicca anche la presenza della Ferrari 849 Testarossa. Ricordiamo che il premio è attribuito ai team di design autori dei progetti che “meglio esprimono innovazione, qualità formale e capacità di interpretare le nuove sfide della mobilità“. Lo scorso anno a trionfare fu la Ferrari 12Cilindri. Queste, invece, sono le finaliste tra le Concept Cars.

Audi Concept C

Avatr Vision Xpectra

Century One of One

Citroën ELO

Dacia Hipster

Genesis Magma GT

GM Corvette C9

Lexus LS Coupé

Mazda Vision X-Compact

Volkswagen ID.Every1

Infine, i marchi che si contenderanno il premio nella categoria Brand Design Language sono: