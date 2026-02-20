Chi compra un'auto elettrica è sempre più soddisfatto, lo studio di JD Power

Il mercato delle auto elettriche forse non cresce come era stato immaginato. Tuttavia, chi acquista un’auto elettrica è sempre più soddisfatto e ne acquisterebbe un’altra. Questo è quanto emerge dallo studio “JD Power 2026 US Electric Vehicle Experience (EVX) Ownership Study" che mette in evidenza come la soddisfazione generale tra gli attuali proprietari di veicoli elettrici (mercato americano) ha raggiunto il livello più alto dall’inizio dal 2021, cioè da quando la società di ricerca ha iniziato a realizzare questo specifico studio. Inoltre, altro dato importante, quasi tutti i proprietari di nuove auto elettriche (96%) affermano che prenderebbero in considerazione l’acquisto o il leasing di un’altra BEV per il loro prossimo veicolo.

Il perché di questo aumento generale della soddisfazione nel possesso e nell’uso dei modelli elettrici lo spiega bene Brent Gruber, direttore esecutivo della divisione EV di JD Power.

I miglioramenti nella tecnologia delle batterie, nell’infrastruttura di ricarica e nelle prestazioni complessive dei veicoli hanno portato la soddisfazione dei clienti al livello più alto di sempre. Inoltre, la stragrande maggioranza degli attuali possessori di veicoli elettrici afferma che prenderà in considerazione l’acquisto di un altro veicolo elettrico per il prossimo, indipendentemente dal fatto che abbia beneficiato o meno del credito d’imposta federale, ora scaduto.

CRESCE LA SODDISFAZIONE PER LE AUTO ELETTRICHE

La soddisfazione dei clienti viene valutata da JD Power su una scala di 1.000 punti. Entrando più nel dettaglio, dallo studio emerge che la soddisfazione per l’utilizzo della ricarica pubblica ha raggiunto nuovi massimi, registrando il maggiore miglioramento sia nel segmento premium che in quello del mercato di massa dei veicoli elettrici. La soddisfazione tra i proprietari di veicoli premium è di 652 e di 511 tra quelli dei modelli per il mercato di massa. La continua crescita delle colonnine di ricarica pubbliche e l’apertura della rete Tesla Supercharger hanno notevolmente migliorato la soddisfazione tra i proprietari di veicoli elettrici. Lo studio mette in evidenza anche un miglioramento generale sulla qualità, con una riduzione dei problemi. Inoltre, la soddisfazione complessiva tra i proprietari di un’auto elettrica è superiore rispetto a quella dei possessori di un’auto ibrida Plug-in equivalente.

BENE LA TESLA MODEL 3

Insomma, chi acquista elettrico è soddisfatto e non tornerebbe più indietro. L’analisi prosegue e si focalizza sulle auto. Da quanto emerge, la Tesla Model 3 è considerata l’auto elettrica più soddisfacente da possedere con un punteggio di 804. Primo posto anche nella categoria delle auto premium. La Tesla Model Y (797) si classifica al secondo posto e la BMW i4 (795) al terzo. La Ford Mustang Mach-E è prima nel segmento BEV per il mercato di massa con un punteggio di 760. La Hyundai IONIQ 6 (748) al secondo posto e la Kia EV9 (745) al terzo.