Accordo tra Ford e Renault sulle auto elettriche, la nuova Fiesta non sarà una R5 ribrandizzata

Ford realizzerà due nuove auto elettriche grazie ad un accordo con Renault annunciato all’inizio di dicembre 2025. La casa dell’ovale blu potrà quindi sfruttare le piattaforme del costruttore francese per le sue nuove BEV. Il primo modello, come sappiamo, debutterà nel 2028 e da tempo si specula che Ford possa finalmente dare un’erede alla Fiesta. Insomma, si pensa davvero che potrebbe arrivare una nuova segmento B che diventerebbe strategica per i piani di crescita della casa dell’ovale blu nel mercato delle BEV in Europa. Non si tratterà, però, di una semplice operazione di rebranding. Ford non prenderà la Renault 5 rivedendo alcuni particolari del suo design per poi proporla all’interno della sua gamma, strada scelta, ad esempio, da Nissan con la nuova Micra.

Anche se la piattaforma sarà la medesima, saranno delle vere Ford in termini di design. La conferma arriva da François Provost, CEO di Renault, che ha parlato con i colleghi inglesi di Auto Express. L’obiettivo è produrre auto per ciascun marchio che siano fondamentalmente diverse nell’aspetto, nelle sensazioni e nella guida. Il tutto conferma una serie di indiscrezioni emerse dopo l’annuncio della partnership tra le due case automobilistiche.

NON SARÀ UN SEMPLICE REBRANDING

Insomma, i modelli che saranno sviluppati congiuntamente saranno delle verde Ford, andando a distinguersi notevolmente dalle Renault su cui si basano. La Casa francese porterà quindi la sua piattaforma e sarà responsabile dello sviluppo ma Ford si occuperà della progettazione. Se tornerà davvero la Fiesta, sarà una “vera” Fiesta e non una Renault 5 rivista un po’ nell’aspetto. Il numero uno di Renault ha poi aggiunto che Ford sarà anche responsabile delle vendite e di tutti gli aspetti del marketing. Renault metterà quindi a disposizione solamente le sue competenze e la sua tecnologia. Inoltre, non ci sarà alcun collegamento con le attività cinesi che hanno contributo allo sviluppo della nuova Renault Twingo elettrica. Il progetto con Ford riguarda l’Europa.

COSA ARRIVERÀ DOPO?

Il primo modello a debuttare nel 2028 potrebbe quindi essere l’erede elettrica della Ford Fiesta. E il secondo modello? Per il momento si specula che possa essere derivato dalla Renault 4 e quindi una segmento B con le forme di un piccolo crossover. Ci sarà comunque modo di scoprirlo nel corso del tempo.