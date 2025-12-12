Nuova Nissan Micra: interni e bagagliaio della citycar elettrica

La Nissan Micra è tornata anche se in veste completamente differente rispetto al passato dato che è 100% elettrica. Inoltre, per il progetto la casa automobilistica giapponese ha sfruttato le sinergie con Renault. Sebbene dotata di un design personale, la nuova Micra è strettamente correlata con la Renault 5 E-Tech Electric. Una somiglianza che si fa più evidente all’interno dell’abitacolo che offre uno stile moderno e tecnologico. Interni che infatti propongono contenuti e tecnologia grazie alla presenza di ampi schermi per la strumentazione ed il sistema infotainment. La nuova Micra è in vendita in Italia dalla fine dell’estate con prezzi da 29.500 euro. Le consegne inizieranno nei primi mesi del 2026. Con l’avvicinarsi dell’arrivo nelle concessionarie, andiamo a vedere più da vicino le caratteristiche dell’abitacolo della citycar.

NUOVA NISSAN MICRA: LA PLANCIA

Gli interni sono caratterizzati da un design semplice. Tutte le informazioni fondamentali sulla vettura e sulla guida sono riportate sul quadro strumenti digitale da 10,1 pollici. C’è poi un ulteriore display sempre da 10,1 pollici per il sistema infotainment leggermente orientato verso il conducente. Ovviamente non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. La nuova Nissan Micra può contare anche sulla suite di Google integrata. La piattaforma software si basa infatti su Android Autmotive. Troviamo quindi Google Maps, Google Assistant che tramite comandi vocali permette di controllare alcune funzioni come il climatizzatore, i sedili riscaldabili, gestire il navigatore o effettuare telefonate e Google Play per accedere e scaricare applicazioni, ascoltare musica, podcast e audiolibri e molto altro ancora direttamente dal veicolo. Ovviamente non mancano gli aggiornamenti OTA.

Le finiture dell’abitacolo sono morbide al tatto, con il rivestimento dei sedili che cambia in funzione dell’allestimento. Si può avere anche un sistema di illuminazione ambientale a 48 colori. Il climatizzatore si gestisce attraverso dei comandi fisici posti sotto le bocchette centrali. Complessivamente, l’abitacolo presenta una plancia caratterizzata da linee tese e un cockpit sviluppato attorno al conducente. Il volante multifunzione è a 3 razze.

BAGAGLIAIO

Nuova Nissan Micra poggia sulla piattaforma AmpR ed è lunga circa 4 metri. Per trasportare oggetti, si può contare su di un bagagliaio che presenta una capacità di 326 litri. Grazie ai sedili posteriori abbattibili in modalità 40/60, la capacità di carico può salire fino a 1.106 litri.