Nuova polizza auto a gennaio: 10% di sconto online da Verti

Per tanti automobilisti italiani gennaio coincide con il mese del rinnovo della polizza auto. Tra le offerte più interessanti del momento segnaliamo il 10% di sconto online dell’assicurazione auto Verti, appartenente al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE: oltre ai prezzi concorrenziali, quindi, Verti garantisce anche un elevato grado di affidabilità.

Per ottenere il 10% di sconto immediato occorre effettuare sia il preventivo che l’acquisto della polizza direttamente sul sito ufficiale di Verti. Gli unici dati richiesti per il preventivo sono la targa dell’auto da assicurare e la data di nascita del proprietario, dopodiché il sistema elaborerà in automatico tre diversi preventivi in base al numero di garanzie presenti.

10% di sconto sull’RC Auto

Verti riconosce il 10% di sconto web sul prezzo dell’RC Auto, la garanzia obbligatoria presente in tutte le proposte di preventivo. Inoltre, come spiega la pagina dedicata all’offerta in corso, l’acquisto deve avvenire sul sito tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario: la scelta del metodo di pagamento è disponibile in fase di check-out.

Al momento dell’acquisto è anche possibile scegliere di pagare a rate. A questo proposito, Verti permette di selezionare un frazionamento semestrale (un pagamento ogni sei mesi), trimestrale (un pagamento ogni tre mesi) e mensile (dodici rate in dodici mesi): in base al piano rateale scelto, cambiano gli interessi (si parte dal 6% per il frazionamento semestrale, 7% per quello trimestrale e 8% per quello mensile).

Il pagamento a rate è disponibile in via esclusiva scegliendo come metodo di pagamento PayPal o la carta di credito. Inoltre, se si sceglie tale soluzione, occorre mettere in conto anche l’addebito automatico sette giorni prima della scadenza di ogni rata. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina dedicata all’offerta di Verti.

Crediti immagine di copertina: Verti