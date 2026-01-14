A Monza il primo A2A Power Hub: ecco come funziona la nuova stazione per la ricarica

In Italia la rete di ricarica per le auto elettriche continua a crescere e ad evolvere. Da semplici colonnine singole, adesso sono sempre più frequenti le installazioni di vere e proprie piccole stazioni in cui è possibile trovare più punti di ricarica protetti da pensiline. L’ultima novità arriva da Monza dove è stata inaugurata A2A Power Hub, molto di più di una semplice stazione per la ricarica dei veicoli elettrici. Infatti, A2A la definisce come un “ecosistema integrato che unisce ricarica ad alta potenza, energia green e innovazione per contribuire allo sviluppo della mobilità elettrica“. Questo nuovo hub per la ricarica sorge a Monza in Via G. Marconi angolo Via Somalia in prossimità di uno snodo stradale ad alto flusso di traffico e ideale, ad esempio, per le soste rapide di ricarica prima di intraprendere un viaggio.

COM’È FATTA: 5 COLONNINE DA 300 KW

Dal punto di vista tecnico, A2A Power Hub dispone di 5 colonnine ultrafast da 300 kW e una colonnina City Plug da 14 kW per la ricarica simultanea complessiva di 12 veicoli. Come accennato all’inizio, questa stazione dispone di alcune funzionalità smart. Infatti, troviamo un sistema di gestione dei flussi energetici, l’Energy Management System, che rende più efficiente l’utilizzo dell’energia coordinando un impianto fotovoltaico da 11 kWp per l’autoproduzione da fonte rinnovabile, un’infrastruttura di accumulo da 100 kWh e la rete elettrica. Tutte le colonnine erogano solamente energia 100% green certificata.

RICARICA PIÙ SEMPLICE

Nel realizzare questa nuova infrastruttura per la ricarica si è voluto prestare molta attenzione anche all’usabilità, per rendere l’esperienza di ricarica più semplice. Ad esempio, tutte le colonnine sono abilitate al pagamento tramite POS e dotate di un sistema di assistenza diretto in caso di necessità. Inoltre, sul fronte della sicurezza, è attiva la videosorveglianza in real-time, da una Control room dedicata. Per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso in ottica futura, viene messo a disposizione degli automobilisti un QR Code, presente sugli schermi delle infrastrutture di ricarica, per entrare in contatto diretto col back office di A2A. In questo modo si punta a voler raccogliere segnalazioni e suggerimenti. All’interno della stazione di ricarica è presente un totem multimediale che propone contenuti pensati per intrattenere durante il tempo di attesa della ricarica. Da evidenziare anche un’altra funzionalità presente all’interno della stazione. Infatti, troviamo un servizio che, grazie all’applicazione di logiche di computer vision, consente il rilevamento dei veicoli e il monitoraggio dello stato di occupazione degli stalli, indicando sul totem multimediali i tempi di sosta.