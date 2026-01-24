Porsche Panamera 2027, novità in arrivo: prime foto spia del restyling

La terza generazione della Posche Panamera era stata svelata nel novembre del 2023. Si sta quindi avvicinando il momento di ricevere un restyling che possa consentire a questo modello di poter continuare a competere sul mercato. I test sono già in corso come dimostrano queste foto spia che mostrano un muletto della Panamera fotografato sulle strade innevate del Nord Europa. Un aggiornamento che non dovrebbe limitarsi ad essere solamente estetico ma che dovrebbe portare anche novità per l’abitacolo e forse anche per le motorizzazioni. Ci si aspetta che sul mercato arrivi nel 2027.

LE NOVITÀ IN ARRIVO PER LA PORSCHE PANAMERA

In questo periodo dell’anno, le case automobilistiche stanno portando avanti i test invernali, per mettere alla frusta la meccanica delle loro auto in condizioni climatiche particolarmente difficili. D quanto possiamo vedere fino a questo momento, le foto spia mettono in evidenza che con il facelift sarà rivisto il paraurti anteriore. Nuovi sono pure i fari. Anche al posteriore ci saranno novità, principalmente riguardanti il disegno del paraurti. Di profilo possiamo osservare l’impianto frenante con pinze di colore giallo. Non ci sarà alcuna rivoluzione ma pare che la nuova Panamera 2027 potrà contare su di una serie di ritocchi che daranno una rinfrescata al suo look.

Le foto spia non mostrano l’abitacolo. Tuttavia, possiamo immaginare che Porsche abbia deciso di aggiornare anche gli interni, magari riproponendo una struttura simile a quella che troviamo all’interno della nuova Macan elettrica. Sicuramente ci sarà comunque un aggiornamento della tecnologia con un nuovo sistema infotainment. Certamente nei prossimi mesi inizieremo a capirne di più delle novità in arrivo per questo modello.

MOTORI

Al momento non ci sono ancora informazioni precise se ci saranno importanti novità di motore. Possiamo comunque immaginarci almeno l’arrivo di una serie di ottimizzazioni per migliorare efficienza e consumi, soprattutto in vista di Euro 7. Per la versione Plug-in potrebbe forse arrivare una batteria di maggiore capacità per migliorare l’autonomia in elettrico. Al momento de debutto manca ancora diverso tempo e quindi ci sarà modo di saperne di più.