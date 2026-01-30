Migliora la luminosità dei fari con questo kit professionale a prezzo scontato

In questo periodo dell’anno, con le giornate più corte e con meno luce solare, può capitare di percepire una visibilità ridotta quando si è alla guida. Il problema spesso non è nelle lampadine, ma nella superficie dei fari stessi. Questo perché le plastiche dei gruppi ottici si ingialliscono. Capita quando le auto hanno qualche anno. E soprattutto in quelle che sono parcheggiate all’aperto e per questo esposte di più agli agenti atmosferici. È possibile migliorare l’aspetto dei fari (quindi anche la loro efficacia luminosa) con un kit professionale. Su eBay è in vendita a meno di 150€ il kit Sonax con il quale ripristinare la superficie dei fari così da vedere meglio e non avere problemi alla prossima revisione.

Perché un kit professionale

Il principio alla base di un intervento efficace è la rimozione controllata dello strato superficiale danneggiato, seguita da una lucidatura fine e da una protezione che rallenti l’ossidazione nel tempo. Per ottenere un risultato uniforme servono abrasivi di qualità, pad specifici e un trattamento finale in grado di creare una pellicola protettiva che duri nel tempo.

Un kit professionale come quello Sonax in offerta su eBay offre tutto il necessario per affrontare il processo senza problemi. Nel kit sono presenti carte abrasive con grane differenti con le quali uniformare la superficie eliminando l’opacità più marcata. L’abrasione progressiva prepara il policarbonato alla fase di lucidatura, che avviene tramite un polish dedicato e un pad in lana di pecora. La combinazione dei due elementi permette di riportare la plastica a una chiarezza molto vicina a quella originale, migliorando così la luminosità.

La dotazione include anche panni lucidanti e un panno in microfibra morbida per rimuovere residui e verificare lo stato della superficie durante le diverse fasi. Uno degli aspetti più interessanti di questo prodotto è la presenza di un rivestimento protettivo in piccoli flaconi monodose. Un protettivo che si rivela utile per sigillare il lavoro e creare una barriera che contrasta il ritorno dell’ingiallimento.